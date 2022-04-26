Яна Ясс спела “Цветы Лотоса” как “Красную книгу” вечной любви

В новой песне певицы дождливая весна на сердце перекликается с настроением трека. Этот ливень - это метафора не горести или уныния, а олицетворение очищения и любви. Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах. Композиция Яны Ясс помогает пробиться этому свету любви из глубин души каждого из нас, как цветы лотоса, которые прорастают сквозь запутанные сети усталости и опустошенности.

Новая песня Яны Ясс “Цветы Лотоса” украсила чарты российских радиостанций, а также получила многочисленные положительные оценки музыкальных журналистов и критиков.

Вся песня посвящена человеческой жизни, ее скоротечности, противостоянию господству лжи и слухов, поиску истинной любви и себя в этом мире. Многоголосие инструментов буквально материализует перед глазами образ цветов лотоса, которые с древности считаются сакральными, пробивающихся на свободу через трясину, словно вечное сияние абсолютного света в темноте.

«Мой трек “Цветы Лотоса” рассказывает о том, что для достижения гармонии в любви нужно научиться бороться с самим собой, со страхами и искушениями, и делать это важно вместе или в одиночку, ведь в любом случае будет награда - любовь. Ее жаждут заполучить абсолютно все, но бороться готов далеко не каждый. Чем больше нас обсуждают, чем больше мы сами посылаем хейта, тем негативнее это сказывается на нашу психологическую стабильность и усыпляет наши сердца, и только любовь помогает решить любые сложности в жизни. В общем-то об этом моя история и песня», - комментирует свою композицию Яна Ясс.



Яна Ясс

“Цветы Лотоса” - это трендовый трек, наполненный сильной лирической составляющей. Музыкальное произведение стало новым витком в карьере певицы и подспорьем для начала сотрудничества с лейблом «RockFAM».





Яна Игоревна Джалю (Величко) – российский музыкант, певица, автор-исполнитель, писатель, философ, автор методики «Счастье без усилий», учредитель благотворительного фонда «Путеводная звезда», носитель учения древней тибетской философии Бон, наставник по осознанному счастью и медитации. Известна также под псевдонимом Яна Ясс.

Рецензии музыкальных критиков:

Денис Ступников, km.ru

«Цветы Лотоса» - тот редкий случай, когда песня одновременно представляет собой узнаваемую картинку с натуры и инструкцию по выживанию. Чувственный голос Яны Ясс, возникая откуда-то из глубин подсознания, приносит слушателю умиротворение под качественный поп-рок. Апелляция к скрытым внутренним резервам и простые рецепты счастья, вроде «не влюбляйтесь, когда вам одиноко».

Алексей Мажаев, информационное агентство InterMedia

«Модно, стильно, молодёжно… Впрочем, стоп! Ошибочно думать, что модная и стильная музыка обязательно должна адресоваться лишь тинейджерам. Слушатели постарше тоже заслуживают хороших поп-песен. Новая композиция Яны Ясс «Цветы Лотоса» гармонично сочетающая современный саунд, запоминающуюся мелодию и глубокий, но не «загрузочный» текст. Песня будет органично звучать в летних плейлистах».

Трек «Цветы Лотоса» | Официальный сайт