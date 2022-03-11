Брайан Адамс выпустил альбом «So Happy It Hurts» о свободе

Сопродюсером диска и соавтором семи песен на пластинке стал Роберт «Матт» Ланг, работавший с AC/DC, Def Leppard, Foreigner и многими другими звездами рока.
«Пандемия и изоляция действительно продемонстрировали правду о том, что спонтанность можно устранить. Внезапно все гастроли прекратились, никто не мог просто прыгнуть в машину и уехать. Заглавная песня «So Happy It Hurts» — о свободе, автономии, спонтанности и волнении от нахождения в дороге. Одноименный альбом касается многих эфемерных вещей в нашей жизни, которые на самом деле составляют секрет счастья. Самые главные из них, конечно, человеческие связи», - говорит Брайан Адамс.
В поддержку пластинки вышли клипы на заглавный сингл «So Happy It Hurts», а также треки «On The Road» и «Never Gonna Rain». Режиссером всех трех видео музыкант стал сам.
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