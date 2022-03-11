Брайан Адамс выпустил альбом «So Happy It Hurts» о свободе

В клипе на песню «Brand New Day» канадского рокера Брайана Адамса снялись вокалист Hurts Theo Hutchcraft и известная актриса Helena Bonham Carter.

Как признался Тео Хачкрафт в Твиттере, для него было большай честью сняться с Хеленой Бонэм-Картер, и он получил большое удовольствие от совместной работы.



«Меня толкали, давали пощечину - но от Хелены я все это принимал с удовольствием!» - Говорит музыкант. «А для меня это была хорошая Энгерготерапия» - смеется актриса.



«Brand New Day» предшествует релизу нового студийного альбома Брайана Адамса «Get Up». Спродюсированная Джеффом Лином с ELO пластинка выйдет 16 октября 2015-го на Polydor...