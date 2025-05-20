Mogwai выпустили саундтрек к сериалу «Взрыв на борту Pan Am 103»

Mogwai записал оригинальный саундтрек к сериалу вместе со своим давним соавтором Тони Дуганом в студии группы Castle of Doom.

Слушать саундтрек можно тут.

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Mogwai

Сериал повествует о нерассказанной истории шотландско-американского расследования террористического акта 1988 года, в ходе которого погибло 270 человек в результате взрыва бомбы на рейсе, следовавшем из Хитроу в аэропорт имени Джона Кеннеди.

Mogwai выпустили свой первый саундтрек к фильму «Зидан: Портрет 21 века» в 2006 году и продолжают писать музыку как для кино, так и для телевидения, включая знаменитый французский телесериал «Выжившие» в 2013 году, «Ноль Ноль Ноль» (2020), «Черная птица» (2022) и другие.