Morissey обрушился на Википедию: Есть там кто-нибудь достаточно умный?

По словам музыканта, он никогда не был участником коллективов Slaughter & The Dogs и The Nosebleeds.



Morissey

Моррисси опубликовал в своем личном блоге сообщение, в котором резко выразился в адрес «Википедии».

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«Википедия уверенно называет меня бывшим участником Slaughter & The Dogs и The Nosebleeds. Я никогда не состоял в The Nosebleeds и не имею никакого отношения к Slaughter & The Dogs. Есть ли в «Википедии» хоть кто-нибудь достаточно умный, чтобы внести ясность? Вероятно, нет».

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