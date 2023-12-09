Стоунер

Источником этого жанра послужила столь разная музыка как психоделика, хеви, блюз и дум. Его основателем считается группа Kyuss из американского городка Палм-Дезерт. Исходя из степени тяжести звучания, выделяют два поджанра: стоунер-метал и стоунер-рок. Их главные особенности таковы:

средний темп;

гипнотические тяжелые рифы;

обилие басов;

низкое звучание гитар;

грубый вокал.

Как видно из этого описания, стоунер звучит весьма брутально. Помимо группы Kyuss в число главных представителей данного жанра входят Clutch, Sleep и Monster Magnet.

Грайндкор

Этот музыкальный жанр вполне оправданно считается одним из наиболее эпатажных и безумных. В 1987 году британская группа Napalm Death выпустила свою первую пластинку под названием Scum. С нее и началась история грайндкора. В переводе с английского языка на русский слово «grind» означает «молоть». Такая музыка состоит из чрезвычайно быстрых бласт-битов (звук ударных инструментов, играющих со скоростью стрельбы из пулемета) и почти расстроенных гитар. Мелодики в ней не бывает совсем или же она очень однообразна и примитивна.

Характерная особенность грайндкора заключается в использовании гуттурала (глубокий звук) и пиг-войса (вокал, похожий на визжание свиньи). Вокалисты также подражают голосам обезьян, уток, голубей и собак. Этот жанр также отличается небольшой продолжительностью треков – как правило, она не превышает одной минуты. В число главных представителей грайндкора наряду с Napalm Death входят такие группы как Gutalax, Spasm и Pig Destroyer.

Дроун

Это очень неопределенный жанр, который довольно трудно четко описать. Он появился из экспериментов германской группы Maeror Tri, раньше игравшей нойз. Дроун состоит из дронов – однообразных гудений на разных частотах, издаваемых различными музыкальными инструментами. Довольно часто используются превращенные в дроны звуки природы. Этот жанр примечателен своей удивительной атмосферой с элементами мистики, оригинальностью и сложностью восприятия. Помимо Maeror Tri главными представителями дроуна являются группы Troum и Cisfinitum.

Математический метал

Этот жанр, сокращенно называемый мат-металом, отличается крайней сложностью строения композиций и мастерством исполнения. Его главная черта состоит в наличии полиритмии как в отдельной партии каждого музыкального инструмента, так и между всеми звучащими партиями. В число характерных особенностей мат-метала входят:

нестандартные гармонии;

использование специфических музыкальных тактов и размеров;

смещение акцентов.

Поскольку любая мат-музыке имеет сложную структуру, она не пользуется высокой популярностью как среди исполнителей, так и среди их слушателей. Мат-метал был основан шведской группой Meshuggah. К другим главным представителям этого жанра относятся Fellsilent, TesseracT и Animals As Leaders.

Дарк-электро

Этот жанр возник в 1990-х годах в качестве поджанра Electronic Body Music (EBM), который, в свою очередь, является поджанром постиндастриала. Среди первых групп, исполнявших дарк-элекро, наибольшую известность получила германская команда YelworC. Этот жанр известен «в народе» под названием «киберготика». Он отличается агрессивным жестким звуком синтезатора, мрачной атмосферой и эффектом дисторшна в вокале. Главные представители дарк-электро – FGFC820, Hocico, Aesthetic Perfection, Grendel.