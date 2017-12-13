Египетскую певицу арестовали за видео с бананом

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Би-би-си».

По данным местных СМИ, поводом для ареста Shyma в ноябре стало музыкальное видео I Have Issues, в котором артистка позировала в нижнем белье, а также ела банан.



Shyma

Суд признал певицу виновной в подстрекательстве к разврату и публикации непристойного ролика.

Режиссер видео заочно осужден на два года тюрьмы.

В 2016 году египетские суды приговорили трех танцовщиц к шести месяцам тюрьмы каждую за подстрекательство к разврату в музыкальных видео.