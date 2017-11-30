Fabio Pirola: Рок-репертуар слишком отличается от классического!

Симфонический оркестр «Concord Orchestra» представит новую программу, в которую вошли современные рок-произведения. Мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльный драйв барабанов.

Прозвучат легендарные композиции Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Survivor, The Beatles, Led zeppelin, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Europe, Steve Vai, Queen, Status Quo, Bon Jovi, Muse, Maroon 5, AC/DC. Музыканты Симфонического оркестра «Concord Orchestra» исполнят аранжировки произведений известных рок-групп совершенно по-новому.

Создать особое настроение помогут специально созданные видеоэффекты с уникальными фотографиями знаменитых рок-групп на большом экране.

Симфонический оркестр «Concord Orchestra» - профессиональные музыканты, собранные с разных уголков не только нашей страны, но и Европы, под управлением знаменитого итальянского дирижера Fabio Pirola.



Fabio Pirola

На вопросы Новостей шоу-бизнеса NEWSmuz.com ответил дирижер оркестра Фабио Пирола.

Фабио, скажите, почему именно Россия? Италия очень музыкальная страна, почему вы работаете в России?

- В Италии есть сложности в получении опыта дирижерской практики. Много оркестров прекратили существование, остались только коллективы высочайшего уровня, которые работают либо со своими дирижерами, либо с приглашенными звездами мирового уровня. Для молодых дирижеров шанс получить опыт и практику исключительно мал, да и сама профессия постепенно становится все менее востребованной. Но, будем надеяться, ситуация изменится.

- Что главное вы поняли о нашей стране?

- В России происходят очень сильные перемены. Это страна которая смотрит как на Европу, так и на Азию и, может быть, на Азию больше. Но несмотря на кризис, я вижу динамику и движение. В Санкт-Петербурге очень интенсивная музыкальная и артистическая жизнь, сильнее, чем где бы то ни было в мире. Ни в Лондоне, ни в Берлине, нет такого количества новых музыкальных и театральных постановок. По моим ощущениям, 70-75% всего финансирования на культуру сегодня сосредоточено в Петербурге. Я вижу в вашей молодежи большое желание куда-то двигаться и это очень важно. Потому что желание работать и развиваться - это главный мотор.

- Если бы вы рекомендовали своим друзьям приехать в Россию, то куда бы посоветовали им поехать первым делом и почему?

- Россия - это то место, где можно себя проверить и испытать. Если человек хочет себя понять и даже лишиться каких-то иллюзий относительно себя - Россия как раз то место, где он может это сделать. Санкт-Петербург создан для музыки, а деловые поездки лучше предпринимать в Москву. Ну и я бы рекомендовал всем, кому хочется экзотики, поехать в Сибирь.

- А от чего вы бы их предостерегли?

О, ваша страна - страна контрастов. Здесь живут олигархи в золотых дворцах, и вместе с тем рядом есть совершенно заброшенные места и города. Я бы рекомендовал всем приезжим не вступать в политические и религиозные противоречия с россиянами. Но, пожалуй, мой совет можно отнести к любой стране мира. Кажется, у вас есть на этот счет выражение, что-то про самовар и Тулу?

- Ваш оркестр сейчас в туре, и каждый день выступает в разных городах. Как вы настраиваете себя и музыкантов на такой график?

- Обычно дирижер приезжает на концерт, отрабатывает и уезжает. Я нахожусь с музыкантами в длительном туре, мы практически живем одной семьей. Для меня важно быть не только дирижером, но и мотиватором для музыкантов, сделать так, чтобы они сохранили настрой и желание максимально выкладываться на каждом концерте. Я сам прошел большой путь, психологически работал над собой и я знаю, как найти гармонию и баланс внутри себя. Может быть, мою работу с оркестром можно сравнить с настройкой футбольной команды, но это более тонкий, эмоциональный труд. Главное - мы должны ощущать себя и быть одной командой, все должны находиться в единстве со всеми, с пространством сцены.



Фабио Пирола

- Оркестр - это большой коллектив. Чтобы перевезти всех музыкантов и инструменты, нужна очень четкая организация тура. Какие самые нелепые/экстремальные ситуации случались с вами на гастролях?

- Однажды во время ужина после концерта один из наших музыкантов слишком расслабился, назовем это так. Наутро, когда мы должны были выезжать на автобусе в следующий город, этого музыканта никто не мог разбудить. На ресепшн нам сказали, что ничем помочь не могут, потому что позвонили ему в номер уже 30 раз. Тогда двое наиболее крепких из наших артистов просто пошли в номер и вынесли своего коллегу оттуда вместе с инструментом. К моменту репетиции на новой площадке он как раз пришел в себя.

- В вашем оркестре каждый музыкант не просто исполняет свою партию, но и является солистом, который, например, танцует во время исполнения. Разве музыкант не должен просто хорошо делать свое дело, а именно, отлично владеть своим инструментом?

- Рок-репертуар слишком отличается от классического! Рок-музыканты всегда играют стоя, свободно двигаются по сцене, они играют все на память, а не по нотам. Они импровизируют. В своей программе мы хотели максимально приблизить свое исполнение к такой манере.

- А какая ваша любимая рок-группа и почему?

- В детстве я много слушал The Beatles. Еще мне очень нравится Scorpions, в их музыке много красивых лиричных тем. Led Zeppelin - это такие инноваторы, им многим обязана современная рок-музыка. Еще один выдающийся на мой взгляд музыкант - Фредди Меркьюри - один из самых харизматичных персонажей.

Наталья ИОЧ