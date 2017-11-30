«Контора Кука» выпустила «Mein lieber friend»

Смешение языков в названии релиза «Mein lieber friend» – это ироничное обращение к собеседнику, оно определяет настроение и интонацию всего альбома.
«Контора Кука» на новом диске играет шумовую, экспериментальную музыку с ярко выраженной сексуальной направленностью, говорится в пресс-релизе.
«В аранжировках мы придерживались стиля постметал» - говорит про новый альбом лидер группы, автор песен Владимир «Кук» Елизаров (гитара, вокал, барабаны).
В записи также участвовали Виктор Гуров (noise) и Олег Садовников (бас). Владимир уверяет, что на некоторых треках играет на гитаре электрической зубной щеткой, «получая звук, как у бензопилы «Дружба». Специальным гостем альбома стал Алексей Могилевский (экс-Наутилус Помпилиус, саксофон).
Альбом «Mein lieber friend» выходит ограниченным тиражом 300 экземпляров.
Концерты-презентации альбома состоятся:
8 декабря, 20:00 – Самара, Труба Street Bar
15 декабря, 20:00 – Санкт-Петербург, Клуб Banka
16 декабря, 20:00 - Москва, клуб Вермель
17 декабря, 17:00 – Москва, ММ Дом Культуры
Трек-лист:
1. Когда они приедут
2. Прикинулся спящим
3. Суббота
4. Что она скажет
5. Заговорённый вход
6. В районе десяти
7. После столетней войны
8. Бензоколонка, полдень…
9. Хамелеон
10. Неосторожно
11. Mein lieber friend
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