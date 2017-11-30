«Контора Кука» выпустила «Mein lieber friend»

Смешение языков в названии релиза «Mein lieber friend» – это ироничное обращение к собеседнику, оно определяет настроение и интонацию всего альбома.

«Контора Кука» на новом диске играет шумовую, экспериментальную музыку с ярко выраженной сексуальной направленностью, говорится в пресс-релизе.

«В аранжировках мы придерживались стиля постметал» - говорит про новый альбом лидер группы, автор песен Владимир «Кук» Елизаров (гитара, вокал, барабаны).

В записи также участвовали Виктор Гуров (noise) и Олег Садовников (бас). Владимир уверяет, что на некоторых треках играет на гитаре электрической зубной щеткой, «получая звук, как у бензопилы «Дружба». Специальным гостем альбома стал Алексей Могилевский (экс-Наутилус Помпилиус, саксофон).

Альбом «Mein lieber friend» выходит ограниченным тиражом 300 экземпляров.

Концерты-презентации альбома состоятся:

8 декабря, 20:00 – Самара, Труба Street Bar

15 декабря, 20:00 – Санкт-Петербург, Клуб Banka

16 декабря, 20:00 - Москва, клуб Вермель

17 декабря, 17:00 – Москва, ММ Дом Культуры

Трек-лист:

1. Когда они приедут

2. Прикинулся спящим

3. Суббота

4. Что она скажет

5. Заговорённый вход

6. В районе десяти

7. После столетней войны

8. Бензоколонка, полдень…

9. Хамелеон

10. Неосторожно

11. Mein lieber friend