Новое видео Danya "Драже" - номер 1 в российском YouTube

В 2017 году Danya выпустила новый яркий хит "Драже" от топовых авторов: композитора и саунд-продюсера Кирилла Кузьменко (DJ Kirill Clash), известного по работам для группы Винтаж, Мити Фомины и Анны Семенович и поэтессы Инны Рахманиной, стихи которой в своих песнях прославили Николай Басков, Григорий Лепс, Лайма Вайкуле, Сергей Пенкин и многие другие.



Danya

Песня стала одним из главных поп-хитов сезона в соцсетях, разошлась миллионным тиражом по крупнейшим музыкальным сообществам ВК и получила колоссальное количество просмотров в популярных инстаграм-аккаунтах, поэтому вопрос о сьёмках клипа был решен мгновенно. В качестве креативной группы выступили организаторы проекта "Я-MODEL", создавшие видео от и до. Роли в официальном видео исполнили юные звёзды проекта "Я-MODEL": Полина Мальцева, Полина Лавренюк, Арина Давыдова, главную мужскую роль исполнил актёр и модель Лаврентий Улитин. В клипе появилась и сама Danya.

И вот он, успех, уже в первые сутки после выхода клипа он добрался до 1 места во вкладке "Тренды" в российском YouTube.

«Это настоящее чудо, - комментирует Danya. - Такое случается, когда веришь в то, что ты делаешь и твои знакомые, друзья и коллеги тоже верят в тебя».

Песня доступна для радиостанций на портале tophit.ru и, конечно, в iTunes, Google Play, Spotify, Яндекс Музыка и крупнейших мировых музыкальных сервисах: http://www.smarturl.it/danya