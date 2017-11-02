Руководство Красноярской краевой филармонии заподозрено в мошенничестве на 10 млн руб

Они заподозрены в многомиллионном мошенничестве, сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Красноярскому краю.

Установлено, что в июле 2015 года заместитель генерального директора филармонии Станислав Люмас и начальник юридического отдела этой же филармонии Максим Бондаренко создали подконтрольную им фирму по оказанию услуг в сфере концертной деятельности, с которой от лица филармонии заключили ряд договоров на оказание услуг в рамках организации и проведения концерта Дмитрия Хворостовкого в Красноярске.

"Указанные договоры касались аренды звукового и светового оборудования, а также приглашения для участия в концерте одного из известных ансамблей Санкт-Петербурга. В действительности данные услуги оказаны не были. В результате нескольких эпизодов указанной преступной деятельности из Красноярской краевой филармонии через данную фирму было выведено более 10 млн. руб.", - говорится в сообщении.

Точная сумма похищенных денег еще устанавливается.

В отношении обоих мужчин в конце октября этого года возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Центральный районный суд Красноярска поместил С.Люмаса под домашний арест, а М.Бондаренко дал подписку о невыезде.

Также отмечается, что генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова написала явку с повинной.

"Следователи УФСБ устанавливают ее осведомленность о преступной схеме и причастность к совершению преступлений в филармонии. Решается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела", - сказано в пресс-релизе.