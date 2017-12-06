Жена Дидюли закатила истерику известному режиссеру

Из старых «Жигулей» практически вываливается хорошо одетая дамочка с размазанной по лицу косметикой и, роняя по дороге многочисленные пакеты из дорогих бутиков, ковыляет на шпильках прочь. Мало кто узнает в этой растерзанной блондиночке «с Рублевки» певицу и блогера ЕVгенику, жену знаменитого гитариста и композитора Валерия Дидюля. Однако факт остается фактом: это она. И довел её до такого состояния поэт и композитор Ломовой, уговоривший ЕVгенику сыграть главную роль в своем клипе «Штаны на вырост». Валерий Дидюля не только санкционировал это издевательство, но и лично присутствовал на съемках, контролируя безопасность своей любимой жены.

«В клипе фактически нет сюжета, и, надо сказать, что он вообще никак не связан с песней, которую мы записали с Женей, - говорит автор, сценарист и режиссер Ломовой. - По сути это очередная версия истории встречи Красавицы и Чудовища, где Красавица - очаровательная ЕVгеника, а чудовище - результат инструментально-генетической катастрофы на «Автовазе». Ну а если серьезно, то главная задача, которую мы перед собой ставили, была проста: за две минуты бешеной езды на «Жигулях» превратить гламурную куклу в нормального человека!»

Песня и клип «Штаны на вырост» - далеко не первая совместная работа ЕVгеники и Ломового. Сначала EVгеника Дидюля исполнила наделавшее столько шума стихотворение Ломового «Сказочное Бали», затем вместе с Ломовым записала «8 марта». Что касается образа «дурочки с Рублевки», то это лишь один из образов талантливой певицы и актрисы, в который она перевоплощается, читая стихи в своем блоге.

Запись песни «Штаны на вырост» стала первым музыкальным проектом этого необычного дуэта: «Мы с Олегом Ломовым познакомились не так давно, но как-то сразу спелись. Мы оба предпочитаем исправлять этот далеко не совершенный мир с помощью юмора и сатиры. Надеюсь, что зрители оценят нашу новую совместную работу и в конце проникнутся сочувствием к моей героине. Хотя поначалу она, конечно, вызывает далеко не самые теплые чувства!»