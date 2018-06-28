Александр Дмитриев уходит с поста главного дирижера Петербургской филармонии

Заключительный концерт в этой должности он даст в четверг на Международном фестивале "Музыкальная коллекция".



Александр Дмитриев

"Я благодарен музыкантам оркестра за то, что все эти десятилетия мы были дружным коллективом, исполняли великолепную музыку и получали удовольствие от нашей совместной работы. Работать с таким коллективом - большое счастье. Для меня принципиально важно, что я оставляю оркестр в хорошей профессиональной форме. И я покидаю свой пост с легким сердцем и с ясным пониманием, что надо вовремя уйти"- , сказал корреспонденту ТАСС Дмитриев.

По словам артиста, для него "всегда было важно вносить в работу свежую струю, решать новые задачи, поддерживать творческую энергию коллектива". И во время недавних гастролей в Великобритании, где оркестр регулярно выступает уже 27 лет, дирижеру было приятно прочитать в рецензиях, что коллектив продолжает творчески развиваться.

Народный артист СССР осторожно высказался о том, кто станет его преемником на посту художественного руководителя оркестра. Не исключено, что в течение некоторого времени с коллективом выступят разные дирижеры, одному из которых будет отдано предпочтение.