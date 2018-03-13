Алексей Давлетшин станет гостем Montreux Jazz Festival

Музыка Алексея Давлетшина звучит на радиостанциях США, Израиля, стран Балтики. А после недавнего выступления в Монтрё музыкант получил официальное приглашение выступить на Montreux Jazz Festival. Однако музыкант не теряет надежды пробиться и к российскому слушателю.



Алексей Давлетшин

Только что композитор выпустил клип «Дорога Таллинн-Рига» - музыкальное путешествие по прибалтийским городам. «Съёмки получились местами экстремальные, - рассказывает музыкант. - Произошла неприятная, но забавная история. Мы «похоронили» на одной из улочек старой Риги квадрокоптер. Начали съемку в 7 утра, запустили квадрокоптер, и тут выезжает полицейская машина. Мы перепугались, разрешения-то мы не получали! Быстренько подняли его вверх, и он благополучно улетел. Полиция проехала мимо, не заметив, что мы его запустили, а мы целых три часа бегали и пытались его найти, но так и не сумели».

Композиция «Дорога Таллинн-Рига» войдет в следующий альбом Алексея Давлетшина (его выход запланирован на осень этого года), а услышать её «живьем» можно будет на ближайшем московском концерте 17 марта в Forte Music Club.