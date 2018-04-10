Союз музыкальных критиков назвал лучшими Гергиева, Нетребко, «Геликон», Serebro и БГ

Полные итоги таковы.

Академическая/современная музыка:

Запись года: Симфонии Д. Д. Шостаковича, ГСО Республики Татарстан п/у Александра Сладковского (лейбл "Мелодия").

(лейбл "Мелодия"). Оперный спектакль года: "Турандот" (Геликон-опера)

Концерт года: "Реквием" Верди. Оркестр Санкт-Петербургской филармонии п/у Юрия Темирканова, хор ГАБТа (СПб, 19 декабря 2017)

"Реквием" Верди. Оркестр Санкт-Петербургской филармонии п/у Юрия Темирканова, хор ГАБТа

(СПб, 19 декабря 2017) Певица года: Анна Нетребко

Певец года: Нажмиддин Мавлянов

Инструменталист года: Михаил Плетнёв

Дирижер года: Валерий Гергиев

Современный композитор года: Родион Щедрин

Рок/метал

Рок-концерт года: "Вежливый отказ" в ММДМ

Рок-фестиваль года: "Дикая мята"

Рок-группа года: "Вежливый отказ"

Рок-песня года: Борис Гребенщиков - "Время N"

Борис Гребенщиков - "Время N"

Рок-альбом года: "Вежливый отказ" - "Военные куплеты"

Поп-музыка / r'n'b / рэп:

Поп-концерт года: Филипп Киркоров, шоу "Я", Кремль

Поп-альбом года: Елена Темникова - Temnikova II

Поп-песня года: Грибы — Тает лед

Поп-исполнитель года: Alekseev

Поп-исполнительница года: Алена Свиридова

Поп-группа года: Serebro

Поп-композитор года: Максим Фадеев

Этно / world / аутентика / инструментал вне жанров / видео

Этно-альбом года: Baraka «Мантры Заратустры»

Видеоклип года: OYME — Vaya

Лучшее видео года: OYME — Vaya

Альбом инструментальной музыки года: Алексей Давлетшин «Kiss&Fly»

Лучший оригинальный саундтрек кино: музыка Сергея Курёхина к фильму Сергея Овчарова «Оно»

Джаз / блюз

Джаз/блюз альбом года: LRK Trio - «If You Have A Dream»

Джаз-блюз дебют года: Ярослава Симонова

Джаз/блюз событие года: Jazz Across Borders

Союз музыкальных критиков России образован в марте 2018 года как виртуальное объединение музыковедов и профессиональных музыкальных критиков, рецензирующих события музыкальной жизни России в самых разных жанрах. Сейчас в него входят более 60 экспертов из крупнейших изданий страны. Сайт Союза музыкальных критиков: https://www.facebook.com/groups/rumusiccritics/ В ближайшее время заработает полноценный сайт Союза.