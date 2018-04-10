Союз музыкальных критиков назвал лучшими Гергиева, Нетребко, «Геликон», Serebro и БГ

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Союз музыкальных критиков России подвел итоги 2017 музыкального года, назвав лучших в самых различных жанрах.

Полные итоги таковы.

Академическая/современная музыка:

  • Запись года: Симфонии Д. Д. Шостаковича, ГСО Республики Татарстан п/у Александра Сладковского (лейбл "Мелодия").
  • Оперный спектакль года: "Турандот" (Геликон-опера)
  • Концерт года: "Реквием" Верди. Оркестр Санкт-Петербургской филармонии п/у Юрия Темирканова, хор ГАБТа (СПб, 19 декабря 2017)

    "Реквием" Верди. Оркестр Санкт-Петербургской филармонии п/у Юрия Темирканова, хор ГАБТа
  • Певица года: Анна Нетребко
  • Певец года: Нажмиддин Мавлянов
  • Инструменталист года: Михаил Плетнёв
  • Дирижер года: Валерий Гергиев
  • Современный композитор года: Родион Щедрин

Рок/метал

  • Рок-концерт года: "Вежливый отказ" в ММДМ
  • Рок-фестиваль года: "Дикая мята"
  • Рок-группа года: "Вежливый отказ"
  • Рок-песня года: Борис Гребенщиков - "Время N"

    Борис Гребенщиков - "Время N"
  • Рок-альбом года: "Вежливый отказ" - "Военные куплеты"

Поп-музыка / r'n'b / рэп:

  • Поп-концерт года: Филипп Киркоров, шоу "Я", Кремль
  • Поп-альбом года: Елена Темникова - Temnikova II
  • Поп-песня года: Грибы — Тает лед
  • Поп-исполнитель года: Alekseev
  • Поп-исполнительница года: Алена Свиридова
  • Поп-группа года: Serebro
  • Поп-композитор года: Максим Фадеев

Этно / world / аутентика / инструментал вне жанров / видео

  • Этно-альбом года: Baraka «Мантры Заратустры»
  • Видеоклип года: OYME — Vaya

    Лучшее видео года: OYME — Vaya
  • Альбом инструментальной музыки года: Алексей Давлетшин «Kiss&Fly»
  • Лучший оригинальный саундтрек кино: музыка Сергея Курёхина к фильму Сергея Овчарова «Оно»

Джаз / блюз

  • Джаз/блюз альбом года: LRK Trio - «If You Have A Dream»
  • Джаз-блюз дебют года: Ярослава Симонова
  • Джаз/блюз событие года: Jazz Across Borders

Союз музыкальных критиков России образован в марте 2018 года как виртуальное объединение музыковедов и профессиональных музыкальных критиков, рецензирующих события музыкальной жизни России в самых разных жанрах. Сейчас в него входят более 60 экспертов из крупнейших изданий страны. Сайт Союза музыкальных критиков: https://www.facebook.com/groups/rumusiccritics/ В ближайшее время заработает полноценный сайт Союза.

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