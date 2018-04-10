Союз музыкальных критиков назвал лучшими Гергиева, Нетребко, «Геликон», Serebro и БГ

Полные итоги таковы.
Академическая/современная музыка:
- Запись года: Симфонии Д. Д. Шостаковича, ГСО Республики Татарстан п/у Александра Сладковского (лейбл "Мелодия").
- Оперный спектакль года: "Турандот" (Геликон-опера)
- Концерт года: "Реквием" Верди. Оркестр Санкт-Петербургской филармонии п/у Юрия Темирканова, хор ГАБТа (СПб, 19 декабря 2017)
"Реквием" Верди. Оркестр Санкт-Петербургской филармонии п/у Юрия Темирканова, хор ГАБТа
- Певица года: Анна Нетребко
- Певец года: Нажмиддин Мавлянов
- Инструменталист года: Михаил Плетнёв
- Дирижер года: Валерий Гергиев
- Современный композитор года: Родион Щедрин
Рок/метал
- Рок-концерт года: "Вежливый отказ" в ММДМ
- Рок-фестиваль года: "Дикая мята"
- Рок-группа года: "Вежливый отказ"
- Рок-песня года: Борис Гребенщиков - "Время N"
Борис Гребенщиков - "Время N"
- Рок-альбом года: "Вежливый отказ" - "Военные куплеты"
Поп-музыка / r'n'b / рэп:
- Поп-концерт года: Филипп Киркоров, шоу "Я", Кремль
- Поп-альбом года: Елена Темникова - Temnikova II
- Поп-песня года: Грибы — Тает лед
- Поп-исполнитель года: Alekseev
- Поп-исполнительница года: Алена Свиридова
- Поп-группа года: Serebro
- Поп-композитор года: Максим Фадеев
Этно / world / аутентика / инструментал вне жанров / видео
- Этно-альбом года: Baraka «Мантры Заратустры»
- Видеоклип года: OYME — Vaya
Лучшее видео года: OYME — Vaya
- Альбом инструментальной музыки года: Алексей Давлетшин «Kiss&Fly»
- Лучший оригинальный саундтрек кино: музыка Сергея Курёхина к фильму Сергея Овчарова «Оно»
Джаз / блюз
- Джаз/блюз альбом года: LRK Trio - «If You Have A Dream»
- Джаз-блюз дебют года: Ярослава Симонова
- Джаз/блюз событие года: Jazz Across Borders
Союз музыкальных критиков России образован в марте 2018 года как виртуальное объединение музыковедов и профессиональных музыкальных критиков, рецензирующих события музыкальной жизни России в самых разных жанрах. Сейчас в него входят более 60 экспертов из крупнейших изданий страны. Сайт Союза музыкальных критиков: https://www.facebook.com/groups/rumusiccritics/ В ближайшее время заработает полноценный сайт Союза.
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