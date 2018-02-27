Алексей Хворостян привезет из Сирии «Всем мир»

студии вместе с Алексеем работает интернациональная бригада музыкантов, и в записи песни участвуют носители разных языков мира. По словам исполнителя, это одна из главных песен в его жизни.



Алексей Хворостян

- Я не знаю будущего этой песни, - говорит музыкант. - Но когда я предстану перед Всевышним, я прочитаю Ему текст этой песни и скажу: «Благодаря Тебе из-под моего пера вышло вот это. Спасибо! Всё не зря!». Это один из главных текстов моей жизни, я убеждён в этом. Со временем понимаешь, как много информации можно уместить в пару строк, и понимаешь, как важно её уместить именно в пару строк.

Алексей Хворостян уверен, что эта композиция действительно способна изменить мир.

- Я не прописываю политических программ и вообще не хочу политики в своей жизни, - говорит певец. - В названии песни «Всем мир» уже всё сказано. Мы говорим языком миллионов – языком музыки. Бог един, но имеет десятки имён! Все мы – братья и не должны ничего делить – всё на этой планете общее! Всё самое страшное происходит из-за делёжки веры или ресурсов. Если каждый человек на Земле хотя бы произнесёт название этой песни, всё изменится в ту же секунду. Войны, страха, коварства, лжи и несправедливости больше не будет.

Кстати, в своей среде музыкант неоднократно наблюдал, как песни меняют людей и общественное мнение.

- Я вижу, что общество всегда имеет векторное движение, - говорит он. - Главное - запустить механизм, и этим мы сейчас занимаемся. Музыкальная индустрия, несмотря на свой пафос, остается застенчивой. Творцы боятся риска. Во всём проще работать по лекалу, нежели выпрыгнуть из общего течения. Творец — тот, кто создает что-то новое, и всегда остаётся риск «отсрочки пьедестала». Есть те, кто не в состоянии справиться с собой и идёт за разумом сердца и души, до последнего дня рискуя быть непризнанным. Это и есть настоящее истинное и чистое искусство! Всё остальное суета и бессмыслица. Я в этой бессмыслице существовать бы просто не смог. Тем более, я чувствую поддержку тысяч моих современников. Пора повернуть руль!

Съемки видеоклипа на композицию «Всем мир» пройдут в Сирии весной 2018 года.