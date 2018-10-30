Анастасия Приходько уходит со сцены ради политики

- Несколько недель назад я сказала, что покидаю большую сцену. Это было обдуманное решение, которое далось мне нелегко. Последние годы, после многочисленных посещений прифронтовой зоны и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание помогать этим людям всем, чем могу. Помогать не только своим творчеством, но и реальными делами, - написала Приходько в соцсети.



Анастасия Приходько

Анастасия пришла к выводу, что у нее будет больше возможностей помогать бойцам, если она станет политиком.

- Я сделала свой осознанный выбор, и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко, - добавила Приходько.

Свой выбор она объяснила тем, что считает Тимошенко сильным политиком.