Басист Bay City Rollers умер от неизвестной болезни

70-летний музыкант скончался в больнице в окружении родных и близких всего через две недели после возвращения из Мексики, где он заразился неизвестным заболеванием, сообщает Газета.ru со ссылкой на NME. Друзья музыканта ошеломлены новостью.

Алан Лонгмьюир основал The Bay City Rollers, одну из самых популярных в Великобритании в 1970-х групп, в конце 1960-х вместе с младшим братом Дереком. Ушел из коллектива в 1976 году, однако через два года вернулся и продолжал выступать с группой до последних лет.