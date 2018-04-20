Бит-квартет «Секрет» снимется в фильме о группе

Об этом в беседе с ТАСС сообщил основатель группы Николай Фоменко.

"У нас запланировано огромное кино. Мы все (участники бит-квартета - прим. ТАСС) появимся в кадре. <…> Планируем, что ровно через год фильм появится в прокате", - сказал Фоменко.

Съемки стартуют 1 августа. Режиссером ленты выступит Григорий Константинопольский, Фонд кино согласился профинансировать проект. "Это будет мюзикл, танцы, прозвучит более 20 песен в новой аранжировке, которую подготовит Антон Беляев. Также будет написана свежая музыка", - рассказал о задумке музыкант.

В свой юбилейный год музыканты приступают к записи нового альбома, который планируют представить также в 2019 году. "Готовим неожиданное", - сказал Фоменко.

Сейчас участники бит-квартета завершают российскую часть юбилейного гастрольного тура, 27 апреля они выступят во дворце спорта "Янтарный" в Калининграде. Затем "Секрет" отправится в тур по Америке, Австралии и Франции.

Бит-квартет "Секрет" был создан в 1983 году в Ленинграде. Датой основания считает 20 апреля, когда состоялась первая репетиция в составе, ставшим затем "классическим": Николай Фоменко, Максим Леонидов, Алексей Мурашов и Андрей Заблудовский. За 35 лет существования группа не раз распадалась и воссоединялась. На ее счету такие хиты, как "Именины у Кристины", "Последний трамвай", "Привет" и "Моя любовь на пятом этаже".