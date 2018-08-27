Британская группа разместила екатеринбургскую телебашню на обложку альбома

Фото обложки нового альбома размещено на сайте группы.



ShadowParty

Размещать на своих афишах черно-белые фотографии башен со всего мира - одна из особенностей музыкантов.

"На этой афише действительно изображена телебашня Екатеринбурга, которую снесли в этом году", - сказал ТАСС научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

Недостроенная телебашня высотой 220 метров была расположена в центре Екатеринбурга и являлась одним из самых известных объектов города. Планировалось, что она станет второй по высоте в России (после Останкинской телебашни) и туда будут перенесены все городские телерадиокоммуникации.

Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств. Затем объект хотели превратить в культурно- просветительский центр, смотровую площадку, всемирный центр композиторов, арт-объект. Но окончательным решением стал демонтаж и строительство на его месте ледовой арены Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

В день сноса телебашня упала ровно по расчетной траектории, без отклонений. Основание недостроенной телебашни, которое и изображено на альбоме музыкальной группы, в течение нескольких дней демонтировали обычным способом, без обрушения.

Группа ShadowParty создана в Бостоне. Музыкальный коллектив объединяет необычное обстоятельство - все члены этой группы одновременно являются музыкантами других известных американских рок-групп, таких как, например, New Order и Verve. Сами же представители ShadowParty признаются, что их музыка действительно созвучна с предшественниками. "Однако новый альбом все же записан в жанре синти-поп», - отмечают участники ShadowParty.