Charles Aznavour отменил концерт в Петербурге по состоянию здоровья

Промоутеры вызвали музыканту скорую помощь. Позднее издание Parisien сообщило со ссылкой на представителя артиста Винсанс Старк, что Азнавур в четверг вернется во Францию.

"Концерт перенесли из-за плохого самочувствия, сегодня на репетиции он почувствовал себя плохо, и его отвезли в больницу", — сообщила РИА Новости директор – художественный руководитель БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович.

На сайте БКЗ "Октябрьский" сообщается, что концерт Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста. Билеты с датой 25 апреля 2018 года действительны 9 апреля 2019 года.

Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Артист также сыграл более 60 ролей в театре и кино.