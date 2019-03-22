Победителями премии BraVo стали Гагарина, Киркоров, BTS, Little Big, Loboda и Фадеев

Церемония вручения наград состоялась в четверг в Государственном Кремлевском дворце, передает ТАСС.

Полина Гагарина стала "Певицей года". Она не смогла лично присутствовать на церемонии и прислала видеообращение. "Я сейчас в Китае, представляю Россию в самом масштабном шоу в Азии Singer. Я очень надеюсь, что эта статуэтка принесет мне удачу. То, что вы выбрали меня "Певицей года", придает мне силы и очень вдохновляет", - призналась она.



Полина Гагарина

В аналогичной мужской категории победил Филипп Киркоров. "Большая честь и удовольствие для меня вручить эту премию Филиппу Киркорову", - объявил американский певец Майкл Болтон.



Филипп Киркоров

Лучшей группой года эксперты BraVo назвали южнокорейский бойсбэнд BTS, из-за плотного гастрольного графика артисты не смогли приехать за наградой премии.

"Дуэтом года" стала песня Angels британского певца Робби Уильямса и российской оперной дивы Аиды Гарифуллиной, исполненная на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году в Москве. Оба артиста не смогли присутствовать на церемонии. Гарифуллина записала видеообращение к организаторам и гостям премии.

"То, что мой дуэт с Робби Уильямсом стал "Дуэтом года" по версии BraVo, для меня приятный сюрприз. Эта песня не создавалась для того, чтобы штурмовать хит-парады, но она запомнилась и полюбилась многим. И я счастлива, что сегодня, вспоминая о чемпионате мира по футболу, прошедшем в нашей стране, люди во всем мире вспоминают именно этот дуэт", - сказала певица.

"Композитором года" признали Максима Фадеева. Фадеев не смог лично забрать статуэтку, потому записал видеообращение для присутствующих:

"Всем добрый вечер! Хочу поблагодарить премию BraVo за внимание к моей персоне, я получил премию "Композитор года", для меня вообще этот год был знаковый. Я вышел на сцену, все знают, что у меня была травма, но, как была, она и остаётся, но сейчас мы нашли путь, как слышать - не слыша... Я очень благодарен тем, кто оценил меня, благодарен учредителям премии и всем, кто в зале. Спасибо, мне очень приятно".

Денис Ковальский получил награду "Поэт-песенник года" из рук Криса де Бурга. В номинации "Музыкальное видео года" отметили клип Skibidi группы Little Big. "Альбомом года" объявили E.G.O. рэп-исполнителя Jah Khalib, а песней - SuperStar певицы Loboda.

Статуэтку "Открытие года" певице Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) вручил итальянский поп-певец Марио Бионди. В этот же вечер исполнительница хита Life впервые выступила на главной сцене страны.

В специальной номинации "Народное признание" отметили Григория Лепса.

Приз "За вклад в мировую музыкальную культуру" посмертно присудили французскому шансонье Шарлю Азнавуру. Его песню "Вечная любовь" (Une Vie D"Amour) в концерте исполнила Тамара Гвердцители.

"Мир потерял великого артиста, но его искусство продолжает жить и долго-долго будет озарять своим светом не одно поколение. И сегодня премию в номинации "За вклад в мировую музыкальную культуру" международной профессиональной премии BraVo мы посвящаем Шарлю Азнавуру", - объявил ведущий церемонии Филипп Киркоров.

Немецкий гитарист Аксель Руди Пелл передал памятную статуэтку BraVo гостю из страны-партнера премии Японии металл-группе Roach. Узбекистан в гала-концерте представила певица Shahzoda, Индонезию - исполнительница Виа Валлен, Словакию - Ладислав Бубнар, Казахстан - лауреат премии BraVo-2018 Данелия Тулешова.

Крис де Бург, по собственному признанию, вышел на сцену Кремлевского дворца уже в восьмой раз. "Я очень рад снова быть в Москве", - по-русски прочитал он со сцены. Для выступления он выбрал английский перевод романса "Дорогой длинною" и свой хит Lady In Red. Во время выступления певец отправился в зал, где сфотографировался с поклонницами и даже сел на колени к одной из них.

Рэпер и продюсер Тимбалэнд признался журналистам, что впервые в России и из местных музыкантов знает только своего коллегу - рэпера Джигана (хотя ранее делал треки для Димы Билана и Тимати). В Москву он привез микс своих самых узнаваемых работ. Композицию SexyBack, записанную с Джастином Тимберлейком, он исполнил в Москве с Юркиссом.

Также свои хиты Better In Time и Bleeding Love для гостей церемонии исполнила Леона Льюис.