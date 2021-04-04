Премию «BraVo» получили Билан и Little Big

3 апреля 2021 года, при поддержке радио Monte Carlo и «Русской Медиагруппы», в Центральном Доме Литераторов прошёл Гала-ужин Премии «BraVo» 2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки.

Традиционно Премией «BraVo» награждаются как представители классического искусства, так и исполнители современной популярной музыки. Как отметил президент РФ Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам Премии, «BraVo» вносит «большой вклад в развитие современной культуры, укрепление международных гуманитарных связей».

Ведущим гала-ужина выступил диджей «Русского Радио» Максим Привалов. Камерная площадка ЦДЛ придала вечеру особую атмосферу.



Дима Билан

Лауреатами Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в области популярной музыки стали:

Номинация «Поэт-песенник года»: Ирина Дубцова

Номинация «Певец года»: Дима Билан

Номинация «Певица года»: Zivert

Номинация «Композитор года» и «Саундтрек года»: Ханс Циммер

Номинация «Группа Года»: Little Big

Номинация «Музыкальное видео года» – «Зацепила» (Артур Пирожков)

Номинация «Дуэт Года»: Николай Басков и Даня Милохин

Номинация «Песня года»: Джонни «Комета»

Номинация «Открытие года»: DaBro

Номинация «Альбом Года»: Artik и Asti «7».



Ирина Дубцова

На сцену также вышли исполнители, подарившие зрителям свои яркие выступления – специальный гость вечера Григорий Лепс, певица Слава и лауреат классической Премии «BraVo» 2021 в номинации «Открытие года» солистка молодёжной программы Большого театра Мария Баракова.

Среди звёздных гостей гала-ужина: Елена Север, Валерия и Иосиф Пригожин, ВладиМир, ЮрКисс лауреат классической премии «BraVo» 2021 Богдан Волков, оперный певец Эрвин Шротт и другие. Гостями гала-ужина Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» также стали видные общественные деятели, представители стран-партнёров Церемонии, главные редактора крупных изданий.

Премия «BraVo» была представлена московской публике в 2017 году.