Премию «BraVo» получили Билан и Little Big

3 апреля 2021 года, при поддержке радио Monte Carlo и «Русской Медиагруппы», в Центральном Доме Литераторов прошёл Гала-ужин Премии «BraVo» 2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки.
Традиционно Премией «BraVo» награждаются как представители классического искусства, так и исполнители современной популярной музыки. Как отметил президент РФ Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам Премии, «BraVo» вносит «большой вклад в развитие современной культуры, укрепление международных гуманитарных связей».
Ведущим гала-ужина выступил диджей «Русского Радио» Максим Привалов. Камерная площадка ЦДЛ придала вечеру особую атмосферу.
Лауреатами Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в области популярной музыки стали:
- Номинация «Поэт-песенник года»: Ирина Дубцова
- Номинация «Певец года»: Дима Билан
- Номинация «Певица года»: Zivert
- Номинация «Композитор года» и «Саундтрек года»: Ханс Циммер
- Номинация «Группа Года»: Little Big
- Номинация «Музыкальное видео года» – «Зацепила» (Артур Пирожков)
- Номинация «Дуэт Года»: Николай Басков и Даня Милохин
- Номинация «Песня года»: Джонни «Комета»
- Номинация «Открытие года»: DaBro
- Номинация «Альбом Года»: Artik и Asti «7».
На сцену также вышли исполнители, подарившие зрителям свои яркие выступления – специальный гость вечера Григорий Лепс, певица Слава и лауреат классической Премии «BraVo» 2021 в номинации «Открытие года» солистка молодёжной программы Большого театра Мария Баракова.
Среди звёздных гостей гала-ужина: Елена Север, Валерия и Иосиф Пригожин, ВладиМир, ЮрКисс лауреат классической премии «BraVo» 2021 Богдан Волков, оперный певец Эрвин Шротт и другие. Гостями гала-ужина Третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» также стали видные общественные деятели, представители стран-партнёров Церемонии, главные редактора крупных изданий.
Премия «BraVo» была представлена московской публике в 2017 году.
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