Cкончалась оперная певица Мая Кулиева

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Мая Кулиева училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. В 1941 году стала артисткой Туркменского государственного академического театра оперы и балета имени Махтумкули. Затем работала оперной солисткой, главным режиссером и режиссером-постановщиком этого же театра.

В 1943 году Кулиевой присвоили звание заслуженной артистки Туркменской ССР, в 1952 году — народной артистки Туркменской ССР, а в 1955 году она стала народной артисткой СССР.