Данко бросил жену и детей ради молодой любовницы

49-летний певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, нашёл себе новую возлюбленную и ушёл из семьи. Любовницу певца зовут Мария Силуянова, ей 30 лет, она работает диджеем. Девушка явно гордится отношениями со знаменитостью и регулярно выкладывает совместные фотографии на своих страницах во "ВКонтакте" и "Инстаграме".



Данко с молодой подругой

Ради девушки Данко ушёл от жены Натальи Устюменко, которая родила ему двух дочерей, пишет Life.ru. У одной из них — 4-летней Агаты — тяжёлое неврологическое заболевание — врачи считают, что она никогда не сможет ходить и говорить.

Впрочем, Марию факт ухода отца из семьи с больным ребёнком совершенно не смущает. Она уверяет, что Данко ушёл от жены, но не от дочери.

Сам Данко пока никак не комментирует ситуацию, а фотографий с новой возлюбленной на его страницах не найти. Возможно, певец догадывается, что поклонники не одобрят его поступок.