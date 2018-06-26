Единственный живой участник Bee Gees посвящен в рыцари

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на AOL.

Получив титул от наследника престола в Букингемском дворце, 71-летний Гибб сказал, что посвящает это достижение своим братьям Морису и Робину, вместе с которыми он основал группу Bee Gees и которые умерли в 2003 и 2012 году, соответственно.



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«Если бы не братья, я бы здесь не стоял. Надеюсь и молюсь, что они знают, что произошло и гордятся мной», — сказал он в благодарственной речи.

Певец и поэт-песенник Барри Гибб получил рыцарский титул за свои достижения в музыке и благотворительности. В составе Bee Gees он написал вместе с братьями такие хиты, как Night Fever, Stayin Alive, Jive Talkin, Words и др. Песни Bee Gees составили саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера», ставший в США 15 раз платиновым и возглавлявший чарт Billboard 200 с января по июль 1978 года.