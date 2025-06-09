Ридли Скотт снимет фильм про Bee Gees

87-летний режиссер расскажет на большом экране историю группы братьев, в которую входят Барри Гибб, Морис Гибб и Робин Гибб. Съемки предварительно запланированы на конец года.

На вопрос, будет ли он сниматься в каких-либо фильмах в 2025 году, Ридли ответил: «Я… Bee Gees в ноябре». «Думаю, да. Вот что я осмелюсь сказать».



Bee Gees

Ридли говорит, что фильм от Paramount Pictures расскажет историю трио с их детства вплоть до наших дней, охватывая их невероятное влияние на диско благодаря саундтреку, который они создали для фильма 1977 года «Лихорадка субботнего вечера» — в котором Джон Траволта сыграл танцора Тони Манеро — и смерти Мориса и его брата-близнеца Робина.

В интервью сайту Collider он сказал:

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Это действительно о братьях и о том, насколько они были близки как одаренная семья. Они действительно очень семья. Я думаю, что Барри был их лидером, но Робин также изначально имел голос и был очень хорошим писателем. Они были полноценной командой. Прекрасно видеть, как это растягивается с нуля. Мы пройдем от восьми лет до конца».

Скотт начал процесс кастинга для трех братьев и сестер, но пока молчит о том, кто может взять на себя роли хитмейкеров «Ночной лихорадки».

Он сказал: «У меня уже есть отпечатки ног и рук, или, если точнее, запросы, на этих именах. И нет, я не могу сказать, кто они».

У Скотта также есть вестерн в разработке. Режиссер «Чужого» купил права на сценарий и описал историю как «лучший вестерн, который я когда-либо читал». Он сказал:

«У меня есть вестерн, который является лучшим вестерном, который я когда-либо читал. Он был на полке у автора, который умер. Он из его наследия. Мы отслеживали его. Я купил сценарий, так что он принадлежит мне, и настанет момент, чтобы сделать его. Мне еще предстоит снять мюзикл. Мне еще предстоит снять фильм о пиратах. Мне еще предстоит снять вестерн».