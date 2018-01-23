Евгений Кобылянский стал программным директором радио «Орфей»

Евгений Борисович Кобылянский родился 2 ноября 1964 года в Киеве.

Академическое музыкальное образование получал сначала в музыкальной школе по классу фортепиано, затем в Киевском государственном высшем музыкальном училище имени Глиэра и в Музыкальной академии имени Чайковского (Киевская консерватория). Имеет второе высшее образование Московский государственный институт культуры по специальности «режиссёр» в 1990 году. Позднее, переехав в США, окончил продюсерский курс Музыкальной академии Голливуда в Лос-Анджелесе.

Композитор и мультиинструменталист – владеет несколькими музыкальными инструментами: фортепиано, гитара, ударные.

Имеет большой опыт работы на радио и телевидении в качестве автора и ведущего программ. Работал программным директором англоязычных радиостанций Испании.

Первые музыкальные произведения – цикл инструментальных пьес по картинам Чюрлёниса – Евгений Кобылянский сочинил в 12-летнем возрасте. Как композитор выпустил несколько CD-дисков.

Работал в качестве музыканта и аранжировщика в ряде известных американских звукозаписывающих студий. Сотрудничал с Джо Кокером, Синди Лопер, Билли Джоэлом, одним из основателей группы Pink Floyd — Роджером Уотерсом, а также со многими звёздами российской эстрады.

С 1995 года возглавляет Студию современной музыки “ Studio S”.

Игорь Овруцкий, занимавший должность программного директора радио «Орфей» с 2005 года, назначен на пост заместителя генерального директора - художественного руководителя ФГБУ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр".

Радио «Орфей» - российская государственная радиостанция, транслирующая классическую музыку с 1991 года.