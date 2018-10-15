Фестиваль имени Ситковецкого пройдет в Москве

Фестиваль включает в себя три концерта, участниками которых станут прославленные представители скрипичной школы: Арабелла Штайнбахер (Германия), Клара Джуми Кан (Корея-Германия), Массима Кварта (Италия), Валерия Абрамова, знаменитый альтист, народный артист СССР Юрий Башмет, а также известные камерные коллективы «Солисты Венеции» и «Солисты Москвы».

В день открытия фестиваля на сцену Большого зала выйдет легендарный итальянский коллектив «Солисты Венеции» (I Solisti Veneti). Один из самых известных камерных оркестров мира был основан итальянским дирижером Клаудио Шимоне в 1959 году. С тех пор коллектив дал около 6 тыс. концертов в более чем 90 странах, записал более 350 дисков.

“I Solisti Veneti” и Клаудио Шимоне получили наивысшие награды в музыкальной области: от Премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе до Гран-При дю Диска в Париже. А по случаю их 50-летнего юбилея (2008 г.) Европейский Парламент удостоил «I Solisti Veneti» официальной мемориальной таблички, где они восхвалялись как «Послы культуры и музыки через границы».

Коллектив работал с лучшими певцами и солистами нашего века, среди которых Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Хосе Каррерас, Мэрилин Хорн, Руджеро Реймонд, Сэмуел Рэми, Ицхак Перлман, Святослав Рихтер, Жан Пьер Рампель, Джеймс Голуэй, Сальваторе Аккардо, Лучо Далла, Массимо Раньери и другие. В июне этого года оркестр впервые выступил совместно с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета в рамках фестиваля «Дорогами Просекко».

Программа концерта в Москве будет посвящена 150-летию великого итальянского композитора Джоаккино Россини. Само же выступление коллектива будет посвящено памяти основателя и бессменного дирижера «Солистов» Клаудио Шимоне, который скончался 6 сентября 2018 года. Оркестр будет выступать без дирижера.

Второй концерт фестиваля состоится 7 ноября, в день рождения Юлиана Ситковецкого. В этот вечер на сцену Большого зала консерватории выйдут знаменитые солисты-скрипачи из разных стран мира: Клара Джуми Кан, Массимо Кварта и Валерия Абрамова, которые выступят совместно с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

В программе вечера - сочинения Мендельсона, Паганини, Равеля и Чайковского.

Заключительный концерт фестиваля состоится 28 ноября и пройдет в формате MOZART-NIGHT. Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета исполнит «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, а солисткой в Концерте №5 для скрипки с оркестром станет знаменитая скрипачка, одна из ведущих скрипачей мира на данный момент, Арабелла Штайнбахер.

Лауреат многочисленных конкурсов, она регулярно выступает с ведущими оркестрами и дирижерами на всех континентах. Играет на скрипке работы Антонио Страдивари 1716 года, предоставленной Nippon Music Foundation.

Начало концерта-закрытия фестиваля – в 22:30.