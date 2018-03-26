Фестиваль «Опера Априори» - снова в Москве

За первые четыре года слушатели побывали на концертах мировых звезд вокала. Среди них были наша соотечественница Юлия Лежнева, немецкий тенор Йонас Кауфман, француженка Стефани де Устрак. Была представлена опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» с одними из лучших в мире исполнителей партий на родном им венгерском языке – Ильдико Комлоши и Балинтом Сабо. И всегда в программе фестиваля находилось место для чего-то нового, неизведанного. На одном из них состоялась мировая премьера первой оперы Алексея Курбатова «Черный монах» по повести Антона Павловича Чехова.



Стефани д’Устрак

Открытие нынешнего V фестиваля прошло в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, и его коллективы - оркестр, хор и солисты - приняли участие в концерте. В программу вечера вошли вокально-оркестровые сочинения Людвига ван Бетховена и Джакомо Мейербера, мало или совсем неизвестные российским слушателям.

Концертная ария Бетховена - драматическая сцена на итальянском языке, в которой речь ведется от имени девушки, покинутой возлюбленным. Начинается она драматическим речитативом, наполненным гневными словами: «Ах, вероломный обманщик, варварский предатель, ты уходишь?». В арии же больше грусти и нежности, попытки вызвать жалость к себе. Эта ария целиком театральная и требует актерского дарования, которое ярко продемонстрировала ведущая солистка Музыкального театра Наталья Мурадымова. Ее красивое драматическое сопрано идеально подошло для этого опуса Бетховена.

Затем прозвучало еще одно сочинение Бетховена – Фантазия до минор для фортепиано, хора и оркестра «Хоральная». Органично вписались сольные партии в исполнении певцов Музыкального театра Лилии Гайсиной, Марии Макеевой (сопрано), Анастасии Хорошиловой (альт), Сергея Николаева, Кирилла Золочевского (тенора), Михаила Головушкина (бас). Что же касается пианиста Лукаса Генюшаса, то он мог бы быть повыразительней и поярче. Играл как-то вяло и не всегда уверенно, может быть, доучить не успел?

Гвоздем же вечера стала российская премьера драматической кантаты «Любовные муки Теолинды» для сопрано, кларнета, мужского хора и оркестра Д. Мейербера. В партии Теолинды выступила солистка Пермского театра оперы и балета, обладательница многих престижных мировых наград, поющая по всему миру, участвующая в разных проектах Теодора Курентзиса певица Надежда Кучер. Очень профессиональна, все спела, но для Теолинды Мейербера, охваченной любовными муками, певице явно не хватило темперамента и разнообразия вокальных красок. Все вокальные фрагменты и речитативы героини оказались несколько суховатыми. Зато на сцене царил кларнет Игоря Федорова, музыканта с мировым именем. Красота звука и выразительность его инструмента удачно заполняли недостающую эмоциональность Надежды Кучер. Игру музыканта можно слушать бесконечно. Действенным был мужской хор театра в роли пастухов. Все пастушьи сцены были сделаны театрально (гл. хормейстер Станислав Лыков, хормейстер Александр Рыбнов).



Максим Емельянычев

В заключении о дирижере. Максим Емельянычев – яркий представитель молодого поколения российских дирижеров. Успешно выступает и как инструменталист, играя на хаммерклавире, клавесине, корнете и фортепиано. Обладатель различных международных наград, сотрудничает с симфоническими и камерными оркестрами в России и за рубежом. За дирижерский пульт Максим встал в 12 лет, а в 2016-м он дебютировал в Цюрихской опере в качестве дирижера-постановщика оперы Моцарта «Похищение из сераля». Не раз встречалась я на концертах с Максимом Емельянычевым, всегда это было профессионально и интересно. Тоже самое произошло и на открытии V фестиваля «Опера Априори».

Второй вечер фестиваля был отдан французской певице Стефани д’Устрак, Московскому Камерному оркестру «Musica Viva» п\у Александра Рудина и французскому барокко. Стефани второй раз приезжает на фестиваль «Опера Априори». В 2014 г. она спела замечательные сочинения Г. Берлиоза: вокально-симфонический цикл «Летние ночи» и кантату «Смерть Клеопатры». Ее музыкальным партнерам был Московский Камерный оркестр «Musica Viva» под управлением Александра Рудина. Вот тогда сложился их идеальный ансамбль, а певица запомнилась москвичам своим обаятельным голосом и яркой актерской харизмой.



Стефани д’Устрак

На этот раз исполнители выбрали французское барокко в лице его известнейших представителей: Марка-Антуана Шарпантье, Жана Филиппа Рамо, Жана Батиста Люли, Андрэ Кампра. Программа была точно составлена и включала в себя оркестровые, инструментальные фрагменты и арии из барочных опер.

Стефани д’Устрак с детства посвятила свою жизнь музыке и сцене. В ее профессиональном становлении большую роль сыграли годы, проведенные в детском хоре Бретани. Уже в начале карьеры она начала уделять большое внимание барочной музыке. К тому же у певицы отличная дикция. Все вместе сделало ее ведущей барочной исполнительницей. Но репертуар ее огромен и разнообразен. Здесь Кармен, Церлина, Никлаус, Керубино, оперетточные Перикола, Елена Прекрасная…



Стефани д’Устрак

Концерт начал Камерный оркестр «Musica Viva», сыграв фрагменты из оперы Рамо «Кастор и Поллукс». Мелодии Рамо подхватила Устрак, исполнив арию Телаиры из этой же оперы и арию Федры из «Ипполита и Арисии». За Рамо последовал Марк-Антуан Шарпантье. Музыканты стремительно ввели слушателей в мир музыки его Пассакалии из Сонаты для восьми инструментов, поразив яркой эмоциональностью, а довершила знакомство с творчеством Шарпантье Стефани, представив арии Медеи и Принцессы из оперы «Медея».

Концерт шел по нарастающей. Какой замечательный оркестр «Musica Viva» у Александра Рудина вместе с его солистами: Федором Строгановым (клавесин), Владиславом Песиным (скрипка), Василием Антиповым (теорба) и самим маэстро виолончелистом. Они буквально зажигали слушателей музыкой Шарпантье, Рамо, Люлли, Кампра и снова Рамо. Стефани д’Устрак устроила настоящее пиршество барочной оперы, раскрывая все ее красоты, подтексты и несметные богатства. Публика бурно аплодировала, не желая отпускать артистов. Был только один «бис», но какой! – две арии Орфея из оперы Глюка «Орфей и Эвридика» в парижской версии.



Стефани д’Устрак

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Ира Полярная / Opera Apriori