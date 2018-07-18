Григорий Гладков выпустил альбом романсов

Он сказал в беседе с ТАСС, что его знают исключительно как детского композитора, а ему хотелось показать себя с другой стороны.
"Хотел сделать такой серьезный диск - песни на стихи Александра Кушнера, - сказал Гладков. - Я собрал песни и романсы. Детские я тоже выпустил - называется "Грустный клоун". А мне хотелось выпустить такой серьезный, потому что меня мало знают с этой стороны".
"Я готовлю несколько дисков к выпуску, занимаюсь новогодней кампанией. Будут сейчас новогодние мюзиклы "Падал прошлогодний снег", "Новогодние приключения Пластилиновой вороны", а также занимаюсь образовательными дисками. Я выпустил таблицу умножения, положил на музыку и получил премию правительства РФ за цикл "Детскотека", - рассказал Гладков.
Трек-лист
1. Душа
2. Неромантичны наши вкусы
3. Быть нелюбимым
4. Падал снег
5. Старый двор
6. Она, как скрипка
7. Не соблазняй
8. Вот женщина
9. Воин
10. Волга-река
11. Деревенька
12. Купола (путешествие в Киевскую Русь)
13. Воздухоплавательный парк
14. Жизнь
15. Снег
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