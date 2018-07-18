Григорий Гладков выпустил альбом романсов

Он сказал в беседе с ТАСС, что его знают исключительно как детского композитора, а ему хотелось показать себя с другой стороны.

"Хотел сделать такой серьезный диск - песни на стихи Александра Кушнера, - сказал Гладков. - Я собрал песни и романсы. Детские я тоже выпустил - называется "Грустный клоун". А мне хотелось выпустить такой серьезный, потому что меня мало знают с этой стороны".

"Я готовлю несколько дисков к выпуску, занимаюсь новогодней кампанией. Будут сейчас новогодние мюзиклы "Падал прошлогодний снег", "Новогодние приключения Пластилиновой вороны", а также занимаюсь образовательными дисками. Я выпустил таблицу умножения, положил на музыку и получил премию правительства РФ за цикл "Детскотека", - рассказал Гладков.

Трек-лист

1. Душа

2. Неромантичны наши вкусы

3. Быть нелюбимым

4. Падал снег

5. Старый двор

6. Она, как скрипка

7. Не соблазняй

8. Вот женщина

9. Воин

10. Волга-река

11. Деревенька

12. Купола (путешествие в Киевскую Русь)

13. Воздухоплавательный парк

14. Жизнь

15. Снег