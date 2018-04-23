Группа Hi-Fi впервые за 10 лет вышла на сцену в золотом составе

Долгожданное воссоединение трио случилось на концертах Сергея Жукова «Руки Вверх! Лучшее за 20 лет», которые прошли в Олимпийском в минувшие выходные. На волне всеобщей ностальгии песни «Не дано» и «Седьмой лепесток» тридцать тысяч зрителей пели наизусть также охотно, как хиты «Руки Вверх!».



Hi-Fi

В 1998 году именно с «Не дано» началась история поп-коллектива, который стал для российской сцены легендарным. Песни продюсеров Павла Есенина и Эрика Чантурия звучали из каждого ларька с аудио-кассетами и CD. А колоритное трио романтичного Мити Фомина, хрупкой Ксении Олешко и брутального «качка» Тимофея Пронькина вызывало неизменный интерес молодежи — каждый в этой группе нашел для себя любимчика. Hi-Fi задавали тренды, шокировали внешним видом, заряжали динамичными танцами и влюбляли в себя модными композициями.

В этом году группе, которая неоднократно меняла солистов, исполняется 20 лет. В юбилейный год продюсеры решили вновь собрать золотой состав, который особенно любили зрители. Кажется, внешне Митя, Ксюша и Тимофей совсем не изменились – такие же прекрасно выглядящие, ультра-модные и очень позитивные. На сцене Олимпийского ребята также представили новую вокалистку коллектива Марину Дрождину.

«Мы догадывались и раньше, но вчера в Олимпийском поняли наверняка – люди по нам соскучились!», - комментирует беспрецедентный выход группы Митя Фомин. Артисты признаются, что они записали пару новых песен, и сейчас думают, как лучше познакомить поклонников с новым витком своего творчества.