Игорь Демарин исполнит желание необычной девочки

Автор многочисленных хитов для звезд российской эстрады, композитор нашумевшей рок оперы «Парфюмер» Игорь Демарин объявил о том, что запускает новый музыкальный проект, главную роль в котором исполнит совсем юная девочка Таня Луговая. С 10-летней Таней, ученицей 4-го класса подмосковной школы города Мытищи музыкант познакомился после того, как увидел ее в сюжете на ТВ. Композитора заинтересовала необычная девочка, в котором рассказывалось о ее уникальном даре общаться с животными и идеальном музыкальном слухе. Заинтересовавшись этой историей, Игорь Демарин разыскал героиню сюжета, чтобы познакомиться лично.

«Таня сразу же покорила меня своей открытостью, наивностью и чистотой, - рассказывает Игорь Демарин. – А еще у нее большое сердце. Ведь только добрый человек может так любить животных и даже понимать их».

У девочки, как выяснил Игорь Демарин, не только необычный для человека дар понимать о чем «говорят» животные, но и безупречный музыкальный слух и хорошие вокальные данные. Таня поделилась с композитором о том, что занимается вокалом с частным преподавателем, поскольку решила реализовать свою мечту – на прошлый Новый год она загадала желание спеть на большой сцене.

Знакомство с Таней Луговой так вдохновило композитора, что он сделал ее родителям неожиданное предложение – чтобы Таня стала главной героиней его нового мюзикла «Чудеса за два часа».

«Такое стремление Тани мне очень понравилось, - признается Игорь Демарин. - Мне сразу захотелось окунуться в сказку».

После знакомства Игорь написал для необычной школьницы из Мытищ песню «Поговорите со мной».

«Эта композиция о том, как девочка просит животных пообщаться с ней, - рассказывает Демарин. – Когда Таня напела эту песню, я понял, что она именно та девочка, которая подошла бы на главную роль моего мюзикла. В этот же день я сделал Тане предложение исполнить главную роль в новом музыкальном проекте «Чудеса за два часа»».

«Я полностью отдаю себе отчет в том, что Таня не профессиональная артистка, - говорит Игорь Демарин. – Но при этом для меня принципиально важно, что она владеет музыкальной грамотой, знает ноты. А как красиво она поет! Я увидел в Тане безусловный талант. Рад, что она ответила согласием на мое предложение».

Новый проект Демарина, по его словам, будет не менее грандиозным чем рок-опера «Парфюмер». Ориентирован на семейную аудиторию и повествует удивительную историю о том, как в новогоднюю ночь главная героиня, девочка Таня, загадывает три заветных желания. По сюжету волшебные герои мюзикла дарят героине два часа, чтобы она сама исполнила свои мечты. В музыкальном проекте, по словам автора, случится много интересных событий: трудности и испытания, которые выпадают на долю Тани, проверка дружбы на прочность, волшебство и исполнение желаний.

До премьеры мюзикла «Чудеса за два часа» осталось чуть больше месяца, репетиции идут полным ходом. По просьбе Тани, первые премьерные показы пройдут в ее родном городе – Мытищи (3 и 4 января), и последующие показы состоятся в Москве, на сцене музыкального театра «Русская песня» (12 и 13 января).

Новоиспеченная артистка мюзикла выйдет на одну сцену с уже известными актерами – Станиславом Дужниковым в роли Деда Мороза, Валерием Яременко в роли кота, Ликой Руллой в роли леди-часы. Также Игорь Демарин пригласил в проект участника телешоу «Голос. Дети» Александра Савинова, который сыграет в постановке принца.