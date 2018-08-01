Иван Ургант споет для новых «Елок»

Об этом сообщил в среду на пресс-подходе во время съемок исполнитель одной из главных ролей в фильме Сергей Светлаков.

"Отличие этой части от всех других - Ваня [Ургант], наконец-то, споет и сыграет. И я уже представляю, какой будет замечательный трейлер под эту песню", - сказал он.



Иван Ургант

Светлаков также отметил, что эта песня будет объединять все истории, показанные в фильме. По словам актера, во время съемок он "ревел". "Иван всех тронул. Это была удивительная сцена, связывающая все новеллы", - добавил он.

Новогодняя комедия "Елки-7" будет состоять из пяти новелл. Ургант и Светлаков, знакомые зрителям по предыдущим частям фильма, также рассказали о сюжете истории, которая называется "Братья". "Наша дружба под большой угрозой. В новелле будет достаточное количество сюжетных поворотов и, конечно же, экшн. В этой ситуации проверяется на прочность дружба", - отметил Ургант.

Продюсер фильма Галина Стрижевская рассказала о команде, которая работает над фильмом в этом году. "Автор сценария - Жора Крыжовников, режиссеры - Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Анна Пармас впервые в "Елках" и Егор Баранов", - пояснила она.

"Елки 7" - продолжение популярной новогодней франшизы, новые части которой уже несколько лет выходят в прокат перед новогодними праздниками. Выход фильма в российский прокат запланирован на 27 декабря 2018 года. Впервые фильм "Елки" представили в декабре 2010 года, тогда он состоял из восьми новелл, связанных между собой и происходящих 31 декабря в 11 российских городах.

ТАСС