Из-за клипа группы «Красная плесень» возбуждено дело

3 сентября 2018 года у жителя Новокузнецка Олега Астафьева прошел обыск, полиция изъяла у него компьютер. Самого Астафьева доставили в отдел полиции, где ему сообщили, что против него возбуждено дело по административной статье; вероятно, речь идет о ст. 20.3 КоАП (пропаганда или демонстрирование нацистской символики), пишет «Сова».

Поводом послужило то, что Астафьев опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" мультипликационный клип группы "Красная плесень" "Гимн панков" 2005 года. В мультфильме действительно фигурирует свастика: согласно сюжету, панки – основатель группы Павел Яцына и его товарищи, создатели клипа, – вступают в борьбу с нападающими на страну нацистами, олицетворяющими "попсу", и счастливо расправляются с ними, так что только Гитлеру удается спастись, покинув Землю на ракете. Текст песни не содержит никаких высказываний, направленных на прославление или оправдание нацизма.

Демонстрирование нацистской символики в клипе не направлено на пропаганду нацизма, поэтому, с нашей точки зрения, оснований для преследования Астафьева не было. Отметим, что санкции такого рода возможны из-за того, что в действующем российском законодательстве оговаривает полный запрет на демонстрирование нацистской символики и символики экстремистских организаций, независимо от контекста.