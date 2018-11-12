Избранные сочинения Вайнберга изданы к 100-летию композитора

В прошлом году отмечалось 20-летие со дня смерти композитора, в 2019 г. пройдет его столетний юбилей.

Долгие годы фигура Вайнберга оставалась в могучей тени его старшего друга и единомышленника Дмитрия Шостаковича; несмотря на то, что сам Шостакович необычайно высоко ценил композиторское дарование Вайнберга, ему отводилась роль чуть ли не эпигона. И только сейчас широкая публика России, США, Израиля, Германии и других стран имеет возможность охватить масштаб этой своеобразной фигуры в музыке ХХ века; фигуры на стыке трех культур – еврейской, польской и русской.

Безусловно, Вайнберг был крупным симфонистом, оставил яркий след и в музыкальном театре. Но именно в камерной музыке Вайнберга находится ключ, открывающий подлинную силу его творческого дара, истинное понимание композиторской стилистики. Ярко выраженный субъективный, личностный посыл, обнаженный нерв эмоционального высказывания создает впечатление музыки, «написанной кровью сердца» (так высказался Шостакович об одном из произведений Вайнберга).

«Сила или бессилие художника, – писал Вайнберг, – в том, сможет ли он выразить вечную, всем известную правду, озарив ее новым, своим светом».





В комплекте представлены ансамблевые и сольные сонаты Мечислава Вайнберга для скрипки, альта и виолончели, Седьмой квартет и концерт для трубы с оркестром. В исполнении участвуют современники композитора, выдающиеся отечественные музыканты ХХ века: Александр Брусиловский, Федор Дружинин, Алла Васильева, Тимофей Докшицер, Квартет имени Бородина, Рудольф Баршай и сам автор.

Моисей (Мечислав) Вайнберг, советский и российский композитор, пианист, родился 8 декабря 1919 года в Варшаве. Один из крупнейших композиторов XX века. Автор 26 симфоний, 7 опер, 8 концертов, многочисленных камерных произведений, музыки к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам.

Художественное наследие Вайнберга огромно и до сих пор полностью не опубликовано. Также ныне общепризнанно, что известность композитора явно не соответствует исключительному масштабу его дарования. Пережившие период некоторого забвения в конце XX века, сочинения Вайнберга в последние годы часто исполняются в лучших концертных залах и оперных театрах мира.