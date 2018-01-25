Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище Петербурга

Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор Театра музыкальной комедии (ТЮЗ) Юрий Шварцкопф, где Сенчина работала солисткой в молодости.



Людмила Сенчина

Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни.

"Людмила Сенчина завещала похоронить ее на Смоленском кладбище. Траурная церемония в процессе согласования. Предположительно, церемония пройдет в воскресенье, утром состоится прощание в ТЮЗ, отпевание, скорее всего, пройдет во Владимирском соборе, после чего должны состояться похороны на Смоленском кладбище. Этот вопрос решится в конце дня", — сказал собеседник агентства.