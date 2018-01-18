Михаил Дробинин спел провокационную песню про Татьянин День

Композиция, описывающая знакомую каждому историю горячей юношеской любви, с радостью была принята редакторами популярных русскоязычных радиостанций России и мира, интернет-аудиторией популярных музыкальных порталов и, с не меньшим энтузиазмом - гостями праздничной вечеринки, посвящённой дню рождению Михаила Дробинина в Московском Glastonberry Pub. Вместе с дюжиной ярких песен из дебютного альбома артиста, она была представлена в концертной версии под аккомпанемент классического рок-ансамбля.

По словам ряда музыкальных критиков, песня будет близка любой Тане, поскольку в жизни каждой девушки или её подруг случались описываемые в песне истории...



Михаил Дробинин

Трек доступен в Apple Music, Google Play, Яндекс Музыка, крупнейших мировых сервисах: http://www.smarturl.it/DevochkaTanya и официальной группе Михаила Дробинина в ВК: https://vk.com/drobininmihail