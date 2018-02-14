Музыканты обеспокоены запретом провоза инструментов в воздухе

Крупные музыкальные инструменты, виолончели, контрабасы и т.п. давно уже летают по билетам - как люди. За гитары в кофре берут дополнительную плату, или вообще не пускают пассажира в салон с инструментом. Музыканты жалуются на то, что подчас невозможно угадать - пустят ли тебя в салон с инструментом, или потребуют серьезную доплату, или вообще заставят сдавать в багаж.

Теперь же некоторые авиакомпании собираются вообще запретить провоз в салоне скрипок и альтов в статусе ручной клади. (В некоторых компаниях такие ограничения уже существуют).

Художественный руководитель музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман считает, что новый запрет, если он вступит в силу, ставит под вопрос гастрольную деятельность музыкальных коллективов вообще. "Это просто остановит все", уверен Бертман, потому что "ни один музыкант не сдаст инструмент в багаж - это часть его тела, его жизни".

Бертман подтверждает, что скрипки и альты действительно несколько выходят за габариты ручной клади, но напоминает, что "всю жизнь скрипки и альты возились в салоне самолета. На виолончель мы вынуждены покупать билет всегда, в России так же, как и во всем мире". Бертман считает, что нежелание авиакомпаний отличать хрупкий и дорогой музыкальный инструмент от простой сумки или чемодана говорит о некомпетентности людей, разрабатывающих такие правила. "Люди зарабатывают всю жизнь на эту скрипку, и это личная собственность музыканта или собственность оркестра. Это огромнейшая ценность - инструменты. Я даже не говорю про Страдивари, Гварнери... великие музыканты, которые гастролируют, никогда в жизни не смогут с этим инструментом выехать, получается".

Пока музыкантов авиакомпании медленно прижимали, они находили какие-то выходы из ситуации и мирились с новыми неудобствами и рисками. Но блоги музыкантов в соцсетях каждую неделю пестрят постами о том, кому какой инструмент какая авиакомпания испортила, и как не удалось - или, реже, удалось - получить компенсацию.

Наталья О'Шей, лидер популярной рок-группы "Мельница", выступающей в СНГ, Прибалтике и Израиле, вспоминает, как "гитару в багаже сломали. Отсудить у компании ничего не удалось, потому что поломку обнаружили не сразу, не в аэропорту. Инструмент был дорогой, "эндорсерский" (т.е. предоставленный фирмой-производителем. - Ред.), и, к счастью, его удалось починить. Но с тех пор у нас супержесткие и супертяжелые флайт-кейсы. Есть у нас специальный шкаф для трех гитар, сделанный в Англии по спецзаказу. Мы регулярно платим за перевес и негабарит, но зато этот шкаф значительно сложнее бросить или уронить".

Решение, подходящее для стадионной рок-группы, не может устроить исполнителей академической музыки: по финансовым соображениям в том числе. "Музыканты - люди не самые богатые, классика - это не шоу-бизнес, это, скорее, гордость страны. Исполнительское искусство наравне с балетом - это одно из немногих, что держит нас еще в авангарде во всем мире", - говорит заслуженный артист России виолончелист Борис Андрианов. , называя новое решение о запрете "бредом".

Вводя разные правила, авиакомпании стремятся заработать, что, по мнению Андрианова, "понятный мотив", как и то, что "пассажиры жалуются на то, что багажные полки забиты", в том числе и кофрами с инструментами. Но в любом случае "один-два скрипача, да даже целый оркестр, не сделают погоды на рейсе". Теоретически при разработке правил авиакомпании руководствуются вопросами безопасности полета и законодательством. Но Андрианов считает, что для музыкальных инструментов как ручной клади стоит сделать исключение: "Провоз музыкального инструмента с ручной кладью должен быть исключением. Пусть не виолончелей, ладно, мы <виолончелисты> уже смирились, но что касается других инструментов, то такое решение просто невозможно. Пожалуйста, пусть они ужесточают свои правила, но пусть это касается баулов, сумок, чего угодно, но не музыкальных инструментов. Мне кажется, это надо донести до тех, кто принимает решение. Иначе музыканты просто перестанут ездить".

В минтрансе выразили недоумение, на предмет того, что музыкантам запретят возить их музыкальные инструменты, в том числе виолончели, в салоне самолета с 15 февраля. "Подобные инициативы минтрансом не прорабатываются", отметили "РГ" в ведомстве.

Перевозка музыкальных инструментов регулируется федеральными правилами, которые утверждены еще в 2007 году и никаких измений с тех пор в этот пункт правила не вносились. С согласия перевозчика пассажир может перевозить не только ручную кладь, но и багаж, который требует особых мер предосторожности при транспортировке, в том числе музыкальные инструменты. Багаж, перевозимый в салоне воздушного судна, размещается в специально предназначенных местах (отсеках), а при их отсутствии - на отдельном пассажирском кресле. В таком случае для перевозки музыкального инструмента пассажир обязан купить билет на него, гласит Воздушный кодекс.

Есть и ограничения по провозу музыкальных инструментов (в салоне рояль не перевезешь). Вес одного места багажа, перевозимого в салоне, не должен превышать 80 килограммов, а его размеры должны позволять разместить его на отдельном пассажирском кресле. Упаковка багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, должна обеспечивать его крепление на пассажирском кресле. За подъем инструмента в салон самолета отвечает его владелец, уточняется в законе. Небольшие музыкальные инструменты, если они умещаются на полке в салоне или под сиденьем пассажира, можно провезти как ручную кладь. Понятие "ручная кладь" также регулируется федеральным законодательством. Так, авиакомпании не могут устанавливать для пассажиров требования по перевозке багажа и ручной клади ниже той планки, которая предписана федеральными правилами.

Российская газета

На сайте change.org ведется сбор подписей к петиции «Изменить правила авиакомпаний для перевозки музыкальных инструментов»