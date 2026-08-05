Гленн Хьюз завершил свою гастрольную карьеру

Бывший басист и вокалист Deep Purple объявил о своем уходе из гастрольной деятельности в сообщении в социальных сетях и сообщил, что ему предстоит операция на открытом сердце.

«В прошлом году у меня были проблемы со здоровьем, — говорит Хьюз. — Результаты многочисленных МРТ, КТ и эхокардиографии показали моей медицинской команде, что мне необходима еще одна операция на открытом сердце. У меня действительно нет выбора, потому что здоровье — мой главный приоритет. Я благодарен за то, что мне выпала честь прожить жизнь, наполненную даром музыки… Спасибо, что были рядом со мной».



Glenn Hughes

Джо Сатриани, Ричи Котцен, Нуно Беттанкур и другие музыкальные кумиры выразили свою поддержку в комментариях.

Уход Хьюза на пенсию завершает его блестящую и плодотворную карьеру, в течение которой он был фронтменом групп Trapeze, Black Sabbath и Dead Daisies. Свой последний концерт он отыграл на выходных в Калифорнии в составе кавер-группы Kings of Chaos.

Завершение карьеры произошло после очередного ухудшения здоровья Хьюза, когда в январе он был вынужден отменить запланированный тур по США. Тогда его менеджмент объяснил это «незначительной проблемой со здоровьем, которая потребует его внимания в ближайшие месяцы».

В мае он смог вернуться на сцену для выступления с группой Dead Daisies в Сент-Чарльзе, штат Иллинойс, но планы выступить позже в этом году в Агура-Хиллз, штат Калифорния, были отменены.

У Хьюза также есть история проблем со здоровьем, связанных с сердцем: в детстве у него был диагностирован сердечный шум, и в 2013 году ему сделали операцию на сердце.

«Операция на сердце и пересадка аорты действительно изменили мое отношение к жизни, людям и самой любви, — сказал Хьюз об операции в интервью Classic Rock в 2016 году. - Все очень просто. Я окружаю себя любящими, заботливыми людьми».

За свою карьеру Хьюз играл с целым пантеоном великих рок-гитаристов, от Ричи Блэкмора и Томми Болина до Пэта Тралла и Мела Галли.