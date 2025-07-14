Выпустит ли Гленн Хьюз свой последний сольный альбом?

Гленн Хьюз — один из самых выдающихся рок-музыкантов. Прославившись как вокалист и басист Trapeze и Deep Purple, он оказался в тисках серьёзной наркотической зависимости, которая разрушила его карьеру в 1980-х и едва не покончила с собой. К счастью, в 1990-х он завязал и выпустил серию альбомов, которые закрепили за ним репутацию «Голоса рока».

Последний сольный альбом Хьюза Chosen должен выйти 5 сентября. Это первая пластинка, носящая его имя после Resonate 2016 года, но он сообщил Classic Rock, что она может быть последней.

«Возможно, это последний сольный альбом Гленна Хьюза, — говорит он. - Мне предложили записать альбом для лейбла, я был им должен. Поэтому я подумал: „Ладно, раз так, то и будет“, и я обдумал это». «Для меня сольные альбомы — это очень личное, — добавляет он. - Мне нравится записывать альбомы, когда мне есть что сказать. Я больше не думаю о жанрах, я просто думаю: „Как это будет со мной?“»



Glenn Hughes

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73-летний музыкант не собирается уходить на пенсию. Сейчас он завершает европейский тур с Black Country Communion, супергруппой, которую он сформировал вместе с гитаристом Джо Бонамассой, барабанщиком Джейсоном Бонэмом и клавишником Дереком Шериняном.

«Мы играем лучше, чем когда-либо, мы продаём кучу билетов, — говорит Хьюз о группе. - Сейчас мир BCC просто великолепен — это первая серия наших концертов с 2011 года. И похоже, их будет ещё много. Столько любви и жизни».

Однако Хьюз настаивает, что он приближается к концу пути в плане выпуска сольных альбомов, и что Chosen станет его сольной лебединой песней.

«Если мне будет что сказать ещё, я дам вам знать, но не знаю, получится ли, — говорит он. - Я не собираюсь уходить на пенсию, но запись сольного альбома меня просто разрывает. Они настолько личные, что просто выматывают меня. Я не умею строить планы. Если я строю планы, Бог говорит: „Ни за что, приятель, мы этого не сделаем“. Если „Chosen “ — мой последний альбом, это будет эпическое завершение. Но, опять же, со мной никогда не знаешь».