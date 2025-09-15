«Старый Приятель» отметит юбилей концертом и выпуском двух альбомов Свой 30-летний юбилей московская группа «Старый Приятель» отметит большим концертом 9 октября в «... На пресс-конференции, предшествующей юбилейному выступлению, музыканты и друзья группы рассказали о...

Винс Нил перенес инсульт и заново учился ходить Солист Mötley Crüe Винс Нил учился «заново учиться ходить» после перенесенного инсульта. Motley Crue отложили свое выступление в Лас-Вегасе в марте, чтобы 64-летний певец мог пройти «...

Сабрина Карпентер рассказала, как сочиняет песни Сабрина Карпентер придумывает большинство идей для своих песен прямо перед сном. В интервью журналу Interview Magazine поп-звезда рассказала, что работала над своим последним...

Foo Fighters дали первый концерт с новым барабанщиком Foo Fighters дали свой первый концерт с новым барабанщиком Иэном Рубином. Группа подарила 900 счастливчикам возможность посетить концерт-сюрприз в театре Фремонт в Сан-Луис-...

Charli xcx и барабанщик The 1975 второй раз сыграли свадьбу Певица Charli xcx и барабанщик группы The 1975 Джордж Дэниел снова поженились. Пара, впервые связавшая себя узами брака на частной церемонии в Лондоне в здании муниципалитета...

Центр Дэвида Боуи открылся в Лондоне На востоке Лондона открылся Центр Дэвида Боуи, отражающий все грани творчества рок-звезды. Все известные образы культового музыканта Дэвида Боуи — Зигги Стардаст, Аладдин Сейн, Изможденный...

Почти треть треков на Deezer сгенерирована ИИ Французский музыкальный сервис Deezer раскрыл число сгенерированных нейросетями треков – их... Это удалось выяснить благодаря специальному инструменту, вычисляющему «причастность» искусственного...

Гленн Хьюз выпустил «Chosen» как пищу для души Гленн Хьюз выпустил новый сольный альбом «Chosen» (слушать альбом). Это первая с 2016 года полноформатная работа музыканта. (function() { VK.Widgets....

Юрий Башмет сыграл концерт в честь Дня Москвы со звездами В парке «Зарядье» в день Москвы прозвучал концерт Юрия Башмета с ведущими оперными солистами и... Это случилось благодаря массе мероприятий в честь дня города. Форум «Территория будущего. Москва...

Pink Floyd выпустит «Wish You Were Here 50» с раритетами и бонусами Pink Floyd анонсировали «Wish You Were Here 50» — специальное издание к 50-летию своего... В честь этого анонса сегодня вышла ранее не издававшаяся демо-запись песни «Welcome to the Machine...

Деми Ловато танцует дома в «Here All Night» Номинированная на Грэмми суперзвезда Деми Ловато представила «Here All Night», новый сингл и клип... Песня была спродюсирована Zhone (известным своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Кайли...

Артем Качер перепел собственные песни с друзьями в «Xronika» Артём Качер представил EP «Xronika», где его старые хиты зазвучали в обновлённом формате и в дуэтах... Каверы и трибьюты сегодня в моде, но Артём Качер пошёл своим путём, решив «перезапустить»...

David Byrne задался вопросами «Who Is the Sky?» Экс-лидер Talking Heads Дэвид Бирн выпустил свой десятый студийный альбом «Who Is the Sky?» (... В записи альбома приняли участие Ghost Train Orchestra, Хейли Уильямс из Paramore, St. Vincent и...

Jony нашел в себе «Пару ненормальных» Певец Jony выпустил новый сингл «Пара ненормальных» (слушать песню). «Возможно, эта песня про вашу безбашенную парочку, аха. Всех обнимаю. Альбом уже близко», - написал...

Lumen спела «Переверни страницу» с оркестром Группа Lumen выпустила новую песню «Переверни страницу» с симфоническим оркестром (слушать песню). Трек станет частью обновлённой концертной программы «Lumen...

Эд Ширан выпустил альбом «Play» и клип «Camera» с Фиби Дайневор Эд Ширан выпустил восьмой студийный альбом «Play» и клип «Camera» (слушать альбом и смотреть клип... В этот альбом вошли 13 треков, среди которых можно найти ранее выпущенные синглы «Azizam», «Old...

Niletto бережно переделал «Вальс-бостон» Александра Розенбаума Niletto выпустил свою версию хита «Вальс-бостон» Александра Розенбаума с фрагментами оригинальной... Оригинальная версия композиции входит в виниловый альбом Александра Розенбакма «Мои дворы» (1987)....

Татьяна Куртукова - ко всем «С добром» Татьяна Куртукова выпустила новую песню «С добром» (слушать песню). «Мы ко всем с добром. Но кто к нам с мечом, Тех обратно на щите унесут», - поет Татьяна Куртукова...

Стас Михайлов и Михаил Задорин попросили: «Обнимайте сердцем» Стас Михайлов и Михаил Задорин выпустили новый трек и клип «Обнимайте сердцем» (смотреть клип). Этот релиз – не просто песня, а глубокий посыл о том, как важно сохранять искренность и тепло...