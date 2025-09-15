Гленн Хьюз выпустил «Chosen» как пищу для души

Опубликовано пользователем

Гленн Хьюз выпустил новый сольный альбом «Chosen» (слушать альбом).

Это первая с 2016 года полноформатная работа музыканта.

«Песни для меня — дело глубоко личное. Я пишу и записываю музыку только тогда, когда мне действительно есть что сказать. Работая над «Chosen», я вернулся к холсту своей жизни и вновь начал писать о человеческой природе, любви, надежде, вере и принятии.

Я пишу о том, что происходит внутри меня, а не вовне. Моя жизнь — это то, что происходит здесь и сейчас, в настоящем моменте. Этот альбом — пища для души. Я как никогда благодарен жизни — здесь, на планете Земля. Музыка лечит».

Glenn Hughes
Glenn Hughes

Быстрый поиск: 