«Сплин» выпустил первую за три года песню «Летучий голландец»

Впервые «Летучий голландец» прозвучал в авторской передаче Бориса Гребенщикова «Аэростат» в ноябре 2024 года. До этого «Летучий голландец» уже исполнялся на концертах группы.

В социальных сетях музыканты никак не прокомментировали выход новой песни.

«Летучий голландец» - первый сингл коллектива за три минувших года после релиза песни «Топай», вышедшей в конце 2021 года.

Несмотря на отсутствие политических заявлений и официальных статусов, с 2022 года группе «Сплин» фактически запрещено давать концерты в России.