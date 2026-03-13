Самые популярные артисты и концертные площадки в России-2025

Аналитики изучили продажи билетов на концерты в разных городах России. Выяснилось, что в 2025 году спрос на живые выступления вырос: все звезды-лидеры по продажам увеличили показатели по сравнению с 2024 годом.

Лидером по количеству проданных билетов остался Баста, а лидером по скорости прироста продаж среди топ-5 — Егор Крид.

Консалтинговая компания OKS Labs by Okkam совместно с крупнейшими билетными операторами — Яндекс Афишей и Kassir.ru — изучила динамику продаж на концерты самых популярных в РФ артистов, а также выделила самые популярные площадки для офлайн-мероприятий в стране. Это часть большого исследования рынка офлайн-развлечений.

По данным билетных операторов, в топ-5 по количеству билетов и объемам продаж стабильно входят Баста, Руки Вверх! и Егор Крид:

Топ-5 по количеству билетов и объемам продаж
При этом все звезды-лидеры по продажам в штуках в 2025 году нарастили продажи по сравнению с 2024 годом.

  • Количество проданных билетов на концерты Басты в 2025 году составило 304 тыс. штук, что на 33% больше, чем за 2024 год в целом.
  • Продажи на концерты Егора Крида выросли на 201%, до 241 тыс. штук
  • Руки Вверх! нарастили продажи на 44%, до 193 тыс. штук,
  • Xolidayboy показали прирост на 49%, до 138 тыс. шт.

Среди концертных площадок по объему проданных билетов традиционно лидируют площадки из Москвы и Санкт-Петербурга: ВТБ Арена, ЦСКА Арена и Live Арена.

Топ -5 площадок
