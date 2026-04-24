Алсу и Игорь Крутой вернулись с «Мама не знает»

Эта работа стала особенной не только по звучанию, но и по своему символическому значению: спустя много лет творческие пути Алсу и Игоря Крутого вновь пересеклись. В раннем репертуаре певицы именно музыка Крутого подарила слушателям ряд знаковых и любимых композиций — таких как «Когда любовь ко мне придёт», «Всё равно», «Лунная тропа», «Я тебя не придумала». Сегодня этот союз возвращается — уже с новым звучанием, новым опытом и новым внутренним состоянием.

Новая песня — это яркая, эмоциональная и драйвовая композиция в современном танцевальном стиле. В её основе — состояние внутреннего перелома, момент, когда человек остаётся один на один со своими чувствами, но выбирает не сдаваться, а идти вперёд, не изменяя себе.



Главный образ — дождь, который не разрушает, а очищает. Он становится символом перемен, через которые рождается новая сила. Музыка Игоря Крутого в этой работе звучит по-новому: сохраняя глубину и мелодичность, композитор привносит современную энергию, динамику и эмоциональный драйв, подчёркивая внутреннюю трансформацию героини. Текст написала Елизавета Гринкевич.

«Для меня эта песня — про новый этап. Про внутреннюю свободу, про силу идти дальше и не предавать себя. Это про новую меня», - говорит Алсу.