«Не скажу, что лучше оригинала» – Владимир Кристовский высказался о каверах

Uma2rman выступила в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Концерт открыла одна из свежих песен группы – «Не стой, танцуй». Ведущие шоу взяли на заметку новинку и тут же предложили братьям Кристовским включить ее в программу «Большой Дискотеки Авторадио», которая состоится 4 июля на «ВТБ Арена». «Так и сделаем! И она прозвучит!» – пообещал Владимир.



Главным сюрпризом вечера стала песня «Настя» – и не просто так. За пару дней до эфира на концерте в Санкт-Петербурге среди зрителей была Анастасия Сиваева, звезда сериала «Папины дочки». Актриса ждала эту «именную» композицию, но Uma2rman ее не исполнили.

«Мы вот не смогли исполнить “Настю” на концерте позавчера. Хотя Настя Сиваева была там. Она говорит: “Мне очень нравится эта песня”. Мы сказали: “Давай споем”, а потом так получилось, что не спели. Обманули девчонку. Но сегодня у нас есть возможность реабилитироваться и спеть песню специально для нее».

Во время исполнения «Насти» Кристовский подсел к Сиваевой на гостевую трибуну – актриса осталась в студии ради живого выступления, ведь Uma2rman написали заглавную тему для «Папиных дочек». Рядом с «папиной дочкой» из сериала сидела Тея – настоящая младшая дочь Владимира.

«Специально для Настеньки, и еще у меня здесь вот маленькая дочь Тея присутствует сегодня. Тея – самая младшая моя дочь, которая смотрела и первый сезон, и все вообще сезоны, и сейчас новые тоже смотрит. Вот они сидят вместе: папина дочка из сериала и папина дочка из жизни. Да, вот они сидят вместе».

Когда заиграли «Папины дочки», Тея вышла к сцене и честно отработала всю песню в подтанцовке.



В ходе концерта Владимир Кристовский рассказал о трибьют-альбоме «Звезды считают нас». Первая часть вышла с 19 треками, 3 апреля появилась вторая – еще 15 версий.

«Произведений много, во-вторых, много артистов откликнулось. Нам безумно приятно. Еще раз хотим спасибо сказать всем, кто поучаствовал, всем нашим коллегам. Все не поместились в первой части. И еще 15 треков во второй. Поэтому мы сами не ожидали, честно говоря, что получится такая масштабная история с трибьютом».

Особо лидер группы отметил кавер Антохи MC на «Прасковью» – песню, которая собрала порядка миллиарда прослушиваний.

«Антоха как-то так умудрился спеть ее настолько по-своему, настолько необычно и чудно, что людям это понравилось. Именно его кавер. Особенно поразил момент, где он едет на моноколесе по полю. Потому что это, во-первых, тяжело. При этом он же держит гитару. Так как я интурист, я понимаю, что такое поехать по полю, по пашне на моноколесе – это очень сложно».

На вопрос ведущих «Авторадио» «Кто реально настолько тебе понравился, что думаешь: «Блин, ну лучше оригинала»?» Владимир Кристовский дал однозначный комментарий: «Мне вообще все понравилось, но не скажу, что лучше оригинала. Я просто люблю оригинал».



Дуэт Мари Краймбрери и Димы Билана на «Проститься» вызвал особую эмоцию. «Я сам плакал. Навзрыд!». «Комната культуры» полюбила свою версию «Звезд» настолько, что ввела ее в концертную программу.

«Мне присылают люди с их концертов, иногда присылают, как они поют “Звезды”. Я очень рад, что они ее поют. Мне безумно приятно вообще всегда, когда кто-то поет мои песни».

Владимир Кристовский также отметил особый подход к составлению концертной программы: «Мы составляем плейлист для каждого города отдельный. С учетом нравов, темперамента и так далее». Ближайшие концерты: 22 апреля в Казани (специальный гость – «Дабро»). 25 апреля – Москва, «ВТБ Арена» с Антохой MC и Soda Luv. А 4 июля Uma2rman выступят на «Большой Дискотеке Авторадио» вместе с Лепсом, Киркоровым, Анной Асти и другими. «Мы разомнемся 25 апреля, а потом зажжем с дружным танцполом».