«На мои концерты приходили психопаты. Но я никогда не сталкивался ни с чем подобным публике Кайли Миноуг. Они были ужасающими». Ник Кейв о работе с Кайли

В 1992 году, работая над Henry's Dream, своим седьмым студийным альбомом с группой The Bad Seeds, Ник Кейв придумал идею записи альбома баллад об убийствах — песен, исследующих фатальные последствия «преступлений на почве страсти». В течение следующих трёх лет он начал писать оригинальные песни и отбирать традиционные стандарты для этого проекта, который планировалось завершить как продолжение его альбома 1994 года Let Love In. Учитывая кинематографический характер собираемых им песен, Кейв также начал обращаться к друзьям и бывшим возлюбленным — Пи Джей Харви, Аните Лейн, Шейну Макгоуэну и Уоррену Эллису — с предложением принять участие в записи.



Nick Cave

В этот период, совершив вдохновенный, но совершенно неожиданный шаг, Кейв связался с актрисой сериала «Соседи», ставшей поп-принцессой, Кайли Миноуг, чтобы узнать, не заинтересует ли её сотрудничество над песней под названием Where The Wild Roses Grow, положив начало одному из самых невероятных творческих союзов десятилетия. Или любого другого десятилетия, если уж на то пошло.

В новом документальном сериале Netflix, посвященном жизни и карьере Кайли Миноуг, два артиста вспоминают о своем «дерзком» сотрудничестве. Кейв рассказывает об ужасе, с которым их партнерство было встречено самыми преданными поклонниками безупречно чистой австралийской поп-звезды.

В качестве вступления к их сотрудничеству в документальном сериале приводится архивная аудиозапись, где новостной репортер объясняет: «Если Кайли Миноуг олицетворяет австралийскую мечту, то Ник Кейв, безусловно, австралийский кошмар», говоря тем, кто не знаком с певцом, что бывший фронтмен Birthday Party привлек «культовых поклонников своими извращенными текстами и мрачным, распущенным образом». По ее собственному признанию, когда Кейв впервые обратился к Кайли Миноуг, ее первой реакцией было: «Кто?»

«Я не входила в целевую аудиторию фан-клуба Ника Кейва и The Bad Seeds», — признает она.

«С Кайли было странно, потому что, несмотря на ее массовую популярность, у нее было все, кроме доверия, — размышляет Кейв. - Я обратил на нее внимание, потому что у меня был авторитет, но больше ничего. Однако руководство и другие структуры оказали ужасное сопротивление, заявив, что это просто чертовски плохая идея... какой она и была».

Кейв описывает работу с Миноуг как «луч света», освещающий «темные силы» его группы, но вспоминает, что не все поклонники Кайли положительно отзывались об их сотрудничестве, которое вышло в октябре 1995 года в качестве первого сингла с альбома Murder Ballads .

«Я помню, как участвовал в [британском телешоу] Top Of The Pops , — говорит он. — Люди, которые приходили на мои концерты, были психопатами — мы отбирали у людей в первом ряду железные прутья, ножницы и ножи, — так что я знаю, что такое опасная публика. Но я никогда не сталкивался ни с чем подобным публике Кайли Миноуг. Они были ужасающими... просто какие-то чудовищные, ужасные девочки-подростки. Я им не нравился. Им не нравилось, что я приближаюсь к их принцессе. И эти маленькие девочки говорили: „Ты, чертов старый ублюдок. Что ты делаешь, ужасная старая сука?“ Они были просто злыми».

Кейв вспоминает, что когда он обнимал Кайли во время шоу, ее поклонники «проводили пальцами по горлу» и угрожали ему невообразимой жестокостью.

«Затем [режиссер шоу] поворачивал камеры на них, и они такие [улыбаясь]: "Ура!" Злые, злые люди», — заключает он.

Песня Where The Wild Roses Grow в итоге победила в трех категориях — «Сингл года», «Песня года» и «Лучший поп-релиз» — на церемонии вручения наград Австралийской ассоциации звукозаписывающей индустрии в 1996 году.