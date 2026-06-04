Suno привлек еще $400 млн инвестиций

Новый раунд подтверждает, что инвесторы продолжают активно делать ставку на рынок ИИ-музыки, несмотря на судебные споры, претензии правообладателей и сохраняющиеся вопросы о будущем авторского права в эпоху генеративного ИИ.



Suno

Среди участников раунда оказались одни из крупнейших венчурных игроков Кремниевой долины, включая Bond Capital, Institutional Venture Partners, Forerunner, Union Square Ventures, Alkeon Capital и Quiet Capital. В финансировании также приняли участие существующие инвесторы компании. Фактически Suno превращается в одного из самых дорогих и влиятельных игроков новой музыкальной ИИ-экономики.

Параллельно Suno пытается выстроить более тесные отношения с музыкальной индустрией. Одним из ключевых событий последних месяцев стало партнёрство с Warner Music Group, в рамках которого стороны работают над лицензированными ИИ-инструментами для создания музыки.

Теперь компания раскрыла новые детали сотрудничества. По словам руководства, уже в ближайшие месяцы будет представлен первый музыкальный ИИ-модуль, разработанный совместно с представителями индустрии. Хотя подробностей пока немного, Suno утверждает, что продукт будет ориентирован на создание новых форм взаимодействия между артистами и поклонниками, а также на появление дополнительных творческих и коммерческих возможностей.

На этом фоне становится всё заметнее новая тенденция в секторе ИИ-музыки. Если ещё недавно разработчики стремились максимально быстро выпускать продукты без участия правообладателей, то сегодня крупнейшие компании всё чаще делают ставку на лицензирование и сотрудничество с музыкальными корпорациями.

Подобным путём движется и Udio, которая также работает над новыми продуктами в рамках соглашений с мейджорами. Собственные ИИ-инициативы развивают и такие компании, как Spotify.

Однако вместе с инвестициями растёт и количество вопросов. Сколько ИИ-музыкальных платформ способен вместить рынок? Как изменится музыкальная экосистема, если генеративные сервисы начнут массово выпускать лицензированные треки, похожие на произведения известных артистов? И сможет ли стриминговая инфраструктура справиться с ещё большим объёмом релизов?

Проблема уже становится заметной. По данным Deezer, сегодня на цифровые платформы ежедневно загружается более 75 тысяч сгенерированных ИИ композиций. Этот показатель продолжает расти практически каждую неделю.

Тем временем инвесторы явно не видят причин для беспокойства. Один из участников раунда, Menlo Ventures, сообщил, что средняя продолжительность пользовательской сессии в Suno достигла 55 минут. Такой уровень вовлечённости сопоставим с крупнейшими социальными платформами и значительно превышает показатели многих традиционных музыкальных сервисов.

Следующий этап развития отрасли будет зависеть уже не только от качества алгоритмов. Гораздо важнее станет способность ИИ-компаний найти баланс между технологическим прогрессом, интересами правообладателей и ожиданиями аудитории.

Но одно уже очевидно: рынок больше не воспринимает ИИ-музыку как эксперимент. Теперь это полноценный бизнес с миллиардными оценками, крупнейшими инвесторами и всё более серьёзным влиянием на музыкальную индустрию.