Андрею Черкасову предъявили обвинение по трем статьям

Это следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, бизнесмен обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), по части 3 той же статьи (мошенничество с использованием служебного положениям равно в крупном размере), а также по статье 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.

Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, Слава КПСС, СД, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус" и другие.

Фигурант был задержан в ноябре прошлого года. Изначально в отношении него был избран домашний арест, однако затем Тверской районный суд столицы по ходатайству следствия изменил меру пресечения на заключение под стражу. Срок содержания под стражей установлен до 20 мая 2026 года.