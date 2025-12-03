Сергей Жуков и Алексей Потехин признаны потерпевшими по делу «Джема»

Об этом сообщил РИА Новости представитель артиста Петро Шекшеев.

«Сергей Жуков и Алексей Потехин на самом деле признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении Андрея Черкасова», - сказал собеседник агентства.



Сергей Жуков

Как отметил Шекшеев, уголовное дело сдвинулось с мертвой точки и начались активные следственные действия, что Жуков только приветствует.

«Он (Жуков - ред.) всегда утверждал, что на самом деле являлся автором этих произведений, права на которые заявлял Черкасов. Никаких реальных правовых оснований для подобных претензий у Черкасова и "Джема" не было и быть не могло. Сергей уверен, что следствие, а затем суд поставят справедливую точку в этом деле», - добавил он.

Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и второго участника группы Потехина по договорам 1996 года.

Ранее Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы по двум искам с целью определить подлинность договоров, которыми "Джем" подтверждает свои права на фонограммы "Руки Вверх!".

Издательство "Джем" является ответчиком по нескольким искам Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы, в том числе на так называемые "минусовки".

Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Позднее защита Черкасова обжаловала его арест.