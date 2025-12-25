Bearwolf будет судиться со своим лейблом за деньги

Вирусный трек не принес денег его исполнительнице. В беседе с Super Валерия (настоящее имя) рассказала, что лейбл «Слышно» не выполняет своих обязательств перед ней.

«Представители лейбла либо игнорируют меня, либо рассказывают фантастические байки про то, что у них заблокированы счета. Одновременно с этим, открывая вакансии», — отметила Валерия.



Bearwolf

Godzilla с июня 2024 года была в управлении ИП Кангро. Сейчас, по словам артистки, с трека накапало более 18 млн рублей с процентами — за ними она пойдет в суд.

«Учитывая все вводные и то, что нам известно, я считаю, что Валентин [Кангро] просто присвоил себе эти деньги и полностью потратил их. К сожалению, мой случай не единственный и не уникальный: у Валентина есть задолженности и перед другими большими артистами, чьи имена я разглашать не буду», — добавила певица в разговоре с Super.